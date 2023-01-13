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Haberler Galeri 'Annesi mi ablası mı?' Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu’nun annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 13.01.2023 16:20

'Annesi mi ablası mı?' Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu’nun annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!

'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu her zaman kendinden söz ettirmeyi başarıyor. Güzelliğiyle ve başarılı oyunculuğu ile takdir toplayan Afra Saraçoğlu'nun annesi görenler hayret etti. Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu'nun çok genç olması hayranlarını çok şaşırttı. Lütfiye Saraçoğlu'nu görenlerin ilk yorum anne, kız değil de abla, kardeş gibisiniz oldu. Afra Saraçoğlu'nun annesini görenler annesi olduğuna inanmadı. Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu'nu görenler dönüp bir daha baktı kimse annesi olduğuna inanamadı…

’Annesi mi ablası mı?’ Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu son olarak yer aldığı Yalı Çapkını dizisi ile adından söz ettiriyor. Başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

’Annesi mi ablası mı?’ Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!

'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran olarak tanıdığımız Afra Saraçoğlu'nun hayatı merak konusu oldu.

2 Aralık 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitimine devam etmektedir.

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’Annesi mi ablası mı?’ Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Genç yaşına rağmen birçok defile ve tanıtım çekimine katıldı.

’Annesi mi ablası mı?’ Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!

2016 yılında Özcan Deniz'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı "İkinci Şans" adlı sinema filminde Nurgül Yeşilçay, Özcan Deniz, Füsun Erbulak ile birlikte rol aldı.

’Annesi mi ablası mı?’ Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!

2017 yılında "Kötü Çocuk" adlı sinema filminde Tolga Sarıtaş, Sarp Akkaya, Tülin Özen, Can Sipahi, Ortans Kıvanç ile birlikte oynadı.

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