Annesi öldüğünde henüz 2 yaşındaydı... Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! "Tıpkı annesi"

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Eda karakteri ile gönlümüze taht kuran ve 2011 yılında hayatını kaybeden sevilen oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster'ın İlker Yasin Solmaz ile evliliğinden olan oğlu Can Kılıç kocaman oldu. 2011 yılında gazeteci Kerem Altan'ın evinde ölmüştü, Genç yaşta hayata veda eden Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç şimdilerde 13 yaşında. Annesini kaybettiğinde henüz 2 yaşında olan Can Kılıç Solmaz, Defne Joy Foster'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Defne Joy Foster'ın vefatının ardından eşi İlker Yasin Solmaz, yaklaşık sekiz ay sonra "Çocuğum çok küçük, onun anne sevgisine ihtiyacı var." diyerek anaokulu müdürü Beyza Dankal'la evlenmişti. Beyza Dankal ile mutlu bir evlilik sürdüren Solmaz, oğlu Can'ı da yanına almıştı. İşte Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz'ın babası, üvey annesi ve kardeşleriyle mutlu aile pozları...