Annesi öldüğünde henüz 2 yaşındaydı... Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! "Tıpkı annesi"

Bir dönemin en çok konuşulan dizileri arasında yer alan 'Sihirli Annem'de 'Eda' karakterine hayat veren Defne Joy Foster, 11 yıl önce hayatını kaybetti. 35 yaşında yaşamını yitiren oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster, vefatıyla tüm hayranlarını yasa boğmuştu. Oğlu doğduktan iki yıl sonra hayatını kaybeden Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz, büyüdü. 13 yaşındaki Can Kılıç'ın son hali merak konusu oldu.