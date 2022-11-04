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Haberler Galeri Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses! Perihan Savaş'tan kızı Melek Zübeyde ve gelini ile yeni paylaşım!
Giriş Tarihi: 04.11.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 04.11.2022 15:38

Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses! Perihan Savaş'tan kızı Melek Zübeyde ve gelini ile yeni paylaşım!

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu ilk defa duyan birçok kişi şaşırıyor. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş son olarak kız kardeşi Dilan Çıtak'ın düğününde görüntülenmişti. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Tatlıses şimdi de annesi Perihan Savaş'ın paylaşımı ile gündem oldu. Perihan Savaş gelini ve kızı Melek Zübeyde Akkaş ile paylaşımda bulundu. Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde Akkaş'ın son haline "Annesinin kopyası" yorumları yağdı.

Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses! Perihan Savaş’tan kızı Melek Zübeyde ve gelini ile yeni paylaşım!

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.

Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses! Perihan Savaş’tan kızı Melek Zübeyde ve gelini ile yeni paylaşım!

İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu duyan birçok kişi şaşırıyor.

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Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses! Perihan Savaş’tan kızı Melek Zübeyde ve gelini ile yeni paylaşım!

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor.

Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses! Perihan Savaş’tan kızı Melek Zübeyde ve gelini ile yeni paylaşım!

Perihan Savaş geçtiğimiz aylarda 38 yaşına basan kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamıştı.

Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses! Perihan Savaş’tan kızı Melek Zübeyde ve gelini ile yeni paylaşım!

Perihan Savaş'ın 'Canım kuzum seni çok seviyorum, gururum Allah'ım seni, evlatlarını, eşini korusun. İyi ki doğdun iyi ki' sözleri ilgi odağı olmuştu.

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