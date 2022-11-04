Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses! Perihan Savaş’tan kızı Melek Zübeyde ve gelini ile yeni paylaşım!

Giriş Tarihi: 04.11.2022 15:36
Güncelleme Tarihi: 04.11.2022
15:38
Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu ilk defa duyan birçok kişi şaşırıyor. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş son olarak kız kardeşi Dilan Çıtak'ın düğününde görüntülenmişti. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Tatlıses şimdi de annesi Perihan Savaş'ın paylaşımı ile gündem oldu. Perihan Savaş gelini ve kızı Melek Zübeyde Akkaş ile paylaşımda bulundu. Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde Akkaş'ın son haline "Annesinin kopyası" yorumları yağdı.