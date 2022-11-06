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Haberler Galeri Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde hayran bıraktı! Perihan Savaş'tan kızı Melek Zübeyde güzelliğiyle annesine benzetildi!
Giriş Tarihi: 06.11.2022 07:50 Güncelleme Tarihi: 06.11.2022 07:51

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde hayran bıraktı! Perihan Savaş'tan kızı Melek Zübeyde güzelliğiyle annesine benzetildi!

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu ilk defa duyan birçok kişi şaşırıyor. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş son olarak kız kardeşi Dilan Çıtak'ın düğününde görüntülenmişti. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Tatlıses şimdi de annesi Perihan Savaş'ın paylaşımı ile gündem oldu. Perihan Savaş gelini ve kızı Melek Zübeyde Akkaş ile paylaşımda bulundu. Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde Akkaş'ın son haline "Annesinin kopyası" yorumları yağdı.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde hayran bıraktı! Perihan Savaş’tan kızı Melek Zübeyde güzelliğiyle annesine benzetildi!

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde hayran bıraktı! Perihan Savaş’tan kızı Melek Zübeyde güzelliğiyle annesine benzetildi!

İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu duyan birçok kişi şaşırıyor.

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Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde hayran bıraktı! Perihan Savaş’tan kızı Melek Zübeyde güzelliğiyle annesine benzetildi!

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde hayran bıraktı! Perihan Savaş’tan kızı Melek Zübeyde güzelliğiyle annesine benzetildi!

Perihan Savaş geçtiğimiz aylarda 38 yaşına basan kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamıştı.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde hayran bıraktı! Perihan Savaş’tan kızı Melek Zübeyde güzelliğiyle annesine benzetildi!

Perihan Savaş'ın 'Canım kuzum seni çok seviyorum, gururum Allah'ım seni, evlatlarını, eşini korusun. İyi ki doğdun iyi ki' sözleri ilgi odağı olmuştu.

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