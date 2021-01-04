Annesini silen Seren Serengil'den açıklama geldi: İki ay önce engelledim!

SEREN SERENGİL İLE GÜLBEN ERGEN ARASINDA NELER OLMUŞTU?
Gülben Ergen'in evli iş adamı Tolga Duğles'le ilişkisi olduğu iddiaları üzerine Yeşim Salkım ve Seren Serengil, Gülben Ergen'i eleştirmişti.
Gülben Ergen'in avukatı müvekkiline hakaret ettiği iddiasıyla Seren Serengil hakkında tedbir kararı verilmesini talep etmişti. İstanbul 10. Aile Mahkemesi, 17 Ekim 2017 tarihinde, Seren Serengil'in tedbiren 6 ay süreyle Ergen'e, 30 metreden fazla yaklaşmama, hakaret etmeme, şiddet uygulamama tedbir kararı vermişti.