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Annesini silen 'den açıklama geldi: İki ay önce engelledim!

Ünlü sunucu , bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. "Yaza sağ çıkamayabilirim" diyen ve Dumping Sendromu nedeniyle riskli bir ameliyat geçirecek olan Serengil, geçtiğimiz günlerde annesini sosyal medyada silmesiyle gündeme gelmişti. 'ın 'in Instagram'daki fotoğrafını beğenmesi üzerine annesini sildiği iddia edilen Seren Serengil, konuyla ilgili haberlere açıklık getirdi. Serengil, "Ben annemi iki ay önce Instagram'da engelledim." dedi.

Giriş Tarihi: 04.01.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 11:14
Annesini silen Seren Serengil'den açıklama geldi: İki ay önce engelledim!

, kızı 'in uzun zamandır küs olduğu ve dava açarak aldırdığı tedbir kararına uymaması sonucu Serengil'in hapishaneye girmesine neden olan Gülben Ergen'in albüm fotoğrafını beğendi.

Annesini silen Seren Serengil'den açıklama geldi: İki ay önce engelledim!

İddiaya göre; Bunu gören Serengil, annesini sosyal medyadan silip, engelledi. Çıkan haberlerden sonra Serengil, suskunluğunu bozdu.

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Annesini silen Seren Serengil'den açıklama geldi: İki ay önce engelledim!

Serengil, şunları söyledi:

"Ben annemi iki ay önce Instagram'da engelledim. Çünkü benim hakkımda yorumlar yapıyorlar sonra da benim sayfamda annemi etiketliyorlar. O da görünce çok üzülüyor ve cevap veriyor, anne işte tutamıyor kendini...

Annesini silen Seren Serengil'den açıklama geldi: İki ay önce engelledim!

Benim annem hayatı boyunca, evladını hapse sokan birini like'lamaz. O karşısında kalkan olur. Anneme, 'Sayfada sizinle ilgili yorum var' diye link yolluyorlar. O da link basıyor, o sayfa açılıyor. Yanlışlıkla da beğeniyor."

Annesini silen Seren Serengil'den açıklama geldi: İki ay önce engelledim!

SEREN SERENGİL İLE GÜLBEN ERGEN ARASINDA NELER OLMUŞTU?

'in evli iş adamı Tolga Duğles'le ilişkisi olduğu iddiaları üzerine Yeşim Salkım ve , Gülben Ergen'i eleştirmişti.

Gülben Ergen'in avukatı müvekkiline hakaret ettiği iddiasıyla Seren Serengil hakkında tedbir kararı verilmesini talep etmişti. İstanbul 10. Aile Mahkemesi, 17 Ekim 2017 tarihinde, Seren Serengil'in tedbiren 6 ay süreyle Ergen'e, 30 metreden fazla yaklaşmama, hakaret etmeme, şiddet uygulamama tedbir kararı vermişti.

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