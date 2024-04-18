Annesini yıllarca farklı biri sandı! Gerçek annesine kavuşunca duygusal anlar yaşanacak

Türkiye'nin köklü ailelerinden biri olan Dicleli ailesinin bir üyesi olan Kahraman Sarpoğlu, yıllar sonra ailesinin kendisinden sakladığı gerçeği öğrendi. Diyarbakır'ın tanınan ailelerinden biri olan Dicleliler bir süre önce İstanbul'a yerleşmiş ve hayatlarına burada devam ediyordu. Mualla Dicleli'nin yeğeni olan Kahraman, yıllar sonra karşısına çıkan Kadriye isimli kadının gerçek annesi olduğu öğreniyor. Başta gerçekleri kabul etmeyen Kahraman, yaptığı araştırmalar ve görüşmeler sonucunda Kadriye hakkındaki gerçekleri gördü. Anne-oğul yıllar sonra bir araya gelince yıllardır beklenen büyük kavuşma yaşanacak. 65.Bölüm Özeti: Hayatını tekrar gözden geçiren Kahraman, Mualla'yla sert bir yüzleşme yaşar. Mualla geçmişte yaşadığı acıları ortaya dökerken Kahraman, Dicleli aşiretini etkileyecek bir hamle yapmaya hazırlanır. Ailesi hakkındaki gerçekler ortaya çıkınca elindekileri kaybetmeye başlayan Dündar, büyük bir darbe alır. Güzide, oğlunun zor zamanında yanında durur. Aldatmak 65. Bölüm Fragmanı yayınlandı! 'Sezai boşanma davası açmış!' | Video Beraber Eşmeli'ye yaptıkları bir ziyaret, Güzide'nin büyük bir keşifte bulunmasına yol açacaktır. Yeşim'in şartları karşısında çaresiz kalan Azra, çözümü Tarık'ta bulur. Tarık'ın eline geçen koz herkesin hayatını derinden etkileyecektir… 'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.