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Giriş Tarihi: 18.04.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 11:31

Annesini yıllarca farklı biri sandı! Gerçek annesine kavuşunca duygusal anlar yaşanacak

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisinde Türkiye'nin köklü ailelerinden biri olan Dicleli ailesinin bir üyesi olan Kahraman Sarpoğlu, yıllar sonra ailesinin kendisinden sakladığı gerçeği öğrendi.

Annesini yıllarca farklı biri sandı! Gerçek annesine kavuşunca duygusal anlar yaşanacak

Türkiye'nin köklü ailelerinden biri olan Dicleli ailesinin bir üyesi olan Kahraman Sarpoğlu, yıllar sonra ailesinin kendisinden sakladığı gerçeği öğrendi. Diyarbakır'ın tanınan ailelerinden biri olan Dicleliler bir süre önce İstanbul'a yerleşmiş ve hayatlarına burada devam ediyordu.

Annesini yıllarca farklı biri sandı! Gerçek annesine kavuşunca duygusal anlar yaşanacak

Mualla Dicleli'nin yeğeni olan Kahraman, yıllar sonra karşısına çıkan Kadriye isimli kadının gerçek annesi olduğu öğreniyor.

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Annesini yıllarca farklı biri sandı! Gerçek annesine kavuşunca duygusal anlar yaşanacak

Başta gerçekleri kabul etmeyen Kahraman, yaptığı araştırmalar ve görüşmeler sonucunda Kadriye hakkındaki gerçekleri gördü. Anne-oğul yıllar sonra bir araya gelince yıllardır beklenen büyük kavuşma yaşanacak.

Annesini yıllarca farklı biri sandı! Gerçek annesine kavuşunca duygusal anlar yaşanacak
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Annesini yıllarca farklı biri sandı! Gerçek annesine kavuşunca duygusal anlar yaşanacak

65.Bölüm Özeti:

Hayatını tekrar gözden geçiren Kahraman, Mualla'yla sert bir yüzleşme yaşar. Mualla geçmişte yaşadığı acıları ortaya dökerken Kahraman, Dicleli aşiretini etkileyecek bir hamle yapmaya hazırlanır.

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