Annesini yıllarca farklı biri sandı! Gerçek annesine kavuşunca duygusal anlar yaşanacak

Türkiye'nin köklü ailelerinden biri olan Dicleli ailesinin bir üyesi olan Kahraman Sarpoğlu, yıllar sonra ailesinin kendisinden sakladığı gerçeği öğrendi. Diyarbakır'ın tanınan ailelerinden biri olan Dicleliler bir süre önce İstanbul'a yerleşmiş ve hayatlarına burada devam ediyordu.