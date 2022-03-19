Giriş Tarihi: 19.03.2022 16:00
Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
16:07
Annesinin gelinliğiyle gelin oldu! Demet Evgar nikahından ilk kareleri paylaştı
Son olarak "Alev Alev" dizisinde hayat verdiği 'Cemre' karakteri ile ekranlarda boy gösteren 41 yaşındaki ünlü oyuncu Demet Evgar, başarılı oyunculuğuyla sık sık adından söz ettiriyor. Demet Evgar, önceki gün 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile, Emirgan'dakı evlerinde, aile arasında sade bir nikah töreniyle evlendi. Nikahtan ilk kareleri Instagram hesabından paylaşan Evgar, nikahında giydiği elbisenin annesine ait olduğunu açıkladı. İşte Demet Evgar ile Levent Babataş'ın düğününden ilk fotoğraflar...