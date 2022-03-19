Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Annesinin gelinliğiyle gelin oldu! Demet Evgar nikahından ilk kareleri paylaştı
Giriş Tarihi: 19.03.2022 16:00 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 16:07

Annesinin gelinliğiyle gelin oldu! Demet Evgar nikahından ilk kareleri paylaştı

Son olarak "Alev Alev" dizisinde hayat verdiği 'Cemre' karakteri ile ekranlarda boy gösteren 41 yaşındaki ünlü oyuncu Demet Evgar, başarılı oyunculuğuyla sık sık adından söz ettiriyor. Demet Evgar, önceki gün 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile, Emirgan'dakı evlerinde, aile arasında sade bir nikah töreniyle evlendi. Nikahtan ilk kareleri Instagram hesabından paylaşan Evgar, nikahında giydiği elbisenin annesine ait olduğunu açıkladı. İşte Demet Evgar ile Levent Babataş'ın düğününden ilk fotoğraflar...

Annesinin gelinliğiyle gelin oldu! Demet Evgar nikahından ilk kareleri paylaştı

41 yaşındaki ünlü oyuncu Demet Evgar, geçtiğimiz akşam 6 yıllık sevgilisi Levent Babataş ile nikah masasına oturdu.

Annesinin gelinliğiyle gelin oldu! Demet Evgar nikahından ilk kareleri paylaştı

3,5 aylık hamile olan oyuncu nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Annesinin gelinliğiyle gelin oldu! Demet Evgar nikahından ilk kareleri paylaştı

Dostlarına teşekkür eden Demet Evgar, aile arasında gerçekleşen nikah töreninde giydiği gelinliğin annesinin olduğunu açıkladı.

Annesinin gelinliğiyle gelin oldu! Demet Evgar nikahından ilk kareleri paylaştı

Demet Evgar'ın gelinliğinin altına giydiği sarı süet botlar da dikkatlerden kaçmadı.

Annesinin gelinliğiyle gelin oldu! Demet Evgar nikahından ilk kareleri paylaştı

DÜĞÜN YAZA

Demet Evgar'ın Emirgan'daki evinde gerçekleşen nikahı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.

SON DAKİKA