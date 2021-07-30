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Haberler Galeri Aradığı aşkı Mehmet Dinçerler'de bulan Hadise'den mutluluk pozları! Renkli elbisesiyle sevgilisine poz veren Hadise büyüledi!
Giriş Tarihi: 30.07.2021 06:52 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 06:53

Aradığı aşkı Mehmet Dinçerler'de bulan Hadise'den mutluluk pozları! Renkli elbisesiyle sevgilisine poz veren Hadise büyüledi!

Popçu Hadise, bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Kaan Yıldırım ile bir dargın bir barışık sürdürdüğü ilişkisine geçtiğimiz haftalarda son verdi. Biten ilişkisinin ardından Hadise, kısa sürede gönlünü Gloria Jeans Coffes'in sahibi Mehmet Dinçerler'e kaptırdı. Çiçeği burnunda aşıklar, şimdilerde Meksika'nın Tulum şehrinde birlikte tatil yapıyor. Son olarak ünlü şarkıcı Hadise, renkli elbisesiyle sevgilisinin çektiği kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Mutluluğu gözlerinden okunan Hadise'ye yüz binlerce beğeni yağdı...

Aradığı aşkı Mehmet Dinçerler'de bulan Hadise'den mutluluk pozları! Renkli elbisesiyle sevgilisine poz veren Hadise büyüledi!

Popçu Hadise, bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Kaan Yıldırım ile bir dargın bir barışık sürdürdüğü ilişkisine geçtiğimiz haftalarda son verdi.

Aradığı aşkı Mehmet Dinçerler'de bulan Hadise'den mutluluk pozları! Renkli elbisesiyle sevgilisine poz veren Hadise büyüledi!

Biten ilişkisinin ardından Hadise, kısa sürede gönlünü Gloria Jeans Coffes'in sahibi Mehmet Dinçerler'e kaptırdı.

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Aradığı aşkı Mehmet Dinçerler'de bulan Hadise'den mutluluk pozları! Renkli elbisesiyle sevgilisine poz veren Hadise büyüledi!

Çiçeği burnunda aşıklar, şimdilerde Meksika'nın Tulum şehrinde birlikte tatil yapıyor.

Aradığı aşkı Mehmet Dinçerler'de bulan Hadise'den mutluluk pozları! Renkli elbisesiyle sevgilisine poz veren Hadise büyüledi!

MEKSİKA FOTOĞRAFLARINA BEĞENİ YAĞDI

Güzel şarkıcı, renkli elbesiyle çekilen kareleri Instagram'dan paylaştı.

Aradığı aşkı Mehmet Dinçerler'de bulan Hadise'den mutluluk pozları! Renkli elbisesiyle sevgilisine poz veren Hadise büyüledi!

Frida Kahlo Müzesi'ni de ziyaret eden Hadise'nin Meksika fotoğraflarına dakikalar içinde yüz binden fazla beğeni geldi.

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