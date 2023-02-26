Giriş Tarihi: 26.02.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 14:16

Aras Bulut İynemli oyuncu olmak için öyle bir mesleği elinin tersiyle itti ki... Aras Bulut İynemli'nin gerçek mesleği şoke etti!

Hayranları tarafından özel hayatı merak edilen yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli mezun olduğu okul ile herkesi şaşırttı. Son dönemin en başarılı oyuncuları arasında yer alan, "Muhteşem Yüzyıl", "İçerde", "Çukur", "Yedinci Koğuştaki Mucize" gibi pek çok önemli yapımda boy gösteren Aras Bulut İynemli, her hareketiyle gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Oyunculuğuyla beğeni toplayan Aras Bulut İynemli'nin aslında bambaşka bir bölümden mezun olduğu ortaya çıktı. Aras Bulut İynemli oyunculuk için öyle bir mesleği elinin tersiyle itti ki duyanların ağzı açık kaldı. İşte yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin gerçek mesleği ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin, şöhret olmadan önce yaptıkları işler...