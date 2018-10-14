Arda-Berkay kavgasına tanık olmuştu... İşte Burak Yılmaz'ın ifadesi

Arda Turan-Berkay kavgası sırasında olay yerinde bulunan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın ifadeleri ortaya çıktı. Yılmaz, Berkay'ın korumalarına 'Silahımı getirin' talimatı verdiğini iddia etti. Yılmaz, "Arda Turan sürekli yanımdaydı. Taciz olsa, böyle bir şey olmuş olsa ben kesinlikle görürdüm. Güvenlik kamerası varsa her şey ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.