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  • Arda-Berkay kavgasına tanık olmuştu... İşte Burak Yılmaz'ın ifadesi

Arda-Berkay kavgasına tanık olmuştu... İşte 'ın ifadesi

Giriş Tarihi: 14.10.2018 21:04 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 21:06
Arda-Berkay kavgasına tanık olmuştu... İşte Burak Yılmaz'ın ifadesi

-Berkay kavgası sırasında olay yerinde bulunan milli futbolcu 'ın ifadeleri ortaya çıktı. Yılmaz, Berkay'ın korumalarına 'Silahımı getirin' talimatı verdiğini iddia etti. Yılmaz, "Arda Turan sürekli yanımdaydı. Taciz olsa, böyle bir şey olmuş olsa ben kesinlikle görürdüm. Güvenlik kamerası varsa her şey ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

Arda-Berkay kavgasına tanık olmuştu... İşte Burak Yılmaz'ın ifadesi

TRT Haber'in haberine göre, , ifadesinde mekanın küçük ve karanlık olduğunu belirtti, taciz olayını görmediğini söyledi:

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Arda-Berkay kavgasına tanık olmuştu... İşte Burak Yılmaz'ın ifadesi

" sürekli yanımdaydı. Taciz olsa, böyle bir şey olmuş olsa ben kesinlikle görürdüm. Güvenlik kamerası varsa her şey ortaya çıkacak."

Arda-Berkay kavgasına tanık olmuştu... İşte Burak Yılmaz'ın ifadesi

"BERKAY KORUMALARINDAN SİLAHINI İSTEDİ"

Milli futbolcu, daha önce tanıştığı şarkıcı Berkay'ın dışarıdaki korumalarına "Silahımı getirin" talimatı verdiğini iddia etti.

Arda-Berkay kavgasına tanık olmuştu... İşte Burak Yılmaz'ın ifadesi

Bu gelişme sonrası tekrar mekana girdiğini belirten , olayların daha fazla büyümemesi için Arda'yı oradan uzaklaştırdığını söyledi.

Arda-Berkay kavgasına tanık olmuştu... İşte Burak Yılmaz'ın ifadesi

"Sözlü taciz" iddiasıyla milli futbolcu ile şarkıcı Berkay arasında kavga çıkmış, burnu kırılan Berkay'ın gittiği hastanede Arda Turan'ın silahla ateş ettiği iddia edilmişti.

Arda-Berkay kavgasına tanık olmuştu... İşte Burak Yılmaz'ın ifadesi

Berkay, 'dan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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