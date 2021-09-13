Arda Turan yıllar sonra her şeyi anlattı! Berkay ile davalık olan Arda Turan’dan flaş açıklamalar!

Ünlü futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay, 2018 yılında Sarıyer'de gittikleri bir eğlence mekanında birbirlerine girmişlerdi. Berkay, gittikleri mekanda eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla futbolcu Arda Turan ile kavga etmiş ve ikili mahkemelik olmuştu. Olay hastanede de devam etmiş, Arda Turan silahıyla hastaneye gitmişti. Mahkemeleri henüz süren ünlü isimlerden Arda Turan, yıllar sonra flaş açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili her şeyi anlatan ve içini döken Arda Turan, "Tek bir olayda çok haklıyım, ben kimseyi taciz etmedim" diyerek kendini savundu. İşte Arda Turan'ın tüm açıklamaları...