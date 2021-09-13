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Haberler Galeri Arda Turan yıllar sonra her şeyi anlattı! Berkay ile davalık olan Arda Turan'dan flaş açıklamalar!
Giriş Tarihi: 13.09.2021 13:50 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 13:55

Arda Turan yıllar sonra her şeyi anlattı! Berkay ile davalık olan Arda Turan'dan flaş açıklamalar!

Ünlü futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay, 2018 yılında Sarıyer'de gittikleri bir eğlence mekanında birbirlerine girmişlerdi. Berkay, gittikleri mekanda eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla futbolcu Arda Turan ile kavga etmiş ve ikili mahkemelik olmuştu. Olay hastanede de devam etmiş, Arda Turan silahıyla hastaneye gitmişti. Mahkemeleri henüz süren ünlü isimlerden Arda Turan, yıllar sonra flaş açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili her şeyi anlatan ve içini döken Arda Turan, "Tek bir olayda çok haklıyım, ben kimseyi taciz etmedim" diyerek kendini savundu. İşte Arda Turan'ın tüm açıklamaları...

Arda Turan yıllar sonra her şeyi anlattı! Berkay ile davalık olan Arda Turan’dan flaş açıklamalar!

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, popçu Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin ile taciz iddiası nedeniyle 2018'de davalık olmuştu.

Arda Turan yıllar sonra her şeyi anlattı! Berkay ile davalık olan Arda Turan’dan flaş açıklamalar!

"YÜZDE YÜZ HAKSIZIM"

O dönem yaşananları dijital bir platformda yayınlanan belgeselde açıklayan Turan, "Şiddet, hastane ve silah olayında yüzde 100 haksızım. Tek bir olayda çok haklıyım, ben kimseyi taciz etmedim" dedi.

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Arda Turan yıllar sonra her şeyi anlattı! Berkay ile davalık olan Arda Turan’dan flaş açıklamalar!

"Söylediğim iddia edilen, başka kimse tarafından görülmeyen, duyulmayan, cümlenin de tam karşılığı belli olmayan, bir hanımefendi tarafından söylenen bir konu" diye konuştu.

Arda Turan yıllar sonra her şeyi anlattı! Berkay ile davalık olan Arda Turan’dan flaş açıklamalar!

'ŞIDDET UYGULADIM'

Arda Turan sözlerine şöyle devam etti:

"Olayın olduğu gece sabah 05.00'te 8 aylık hamile eşime mesaj attılar. Kalkıp ben öyle hastaneye gittim.

Arda Turan yıllar sonra her şeyi anlattı! Berkay ile davalık olan Arda Turan’dan flaş açıklamalar!

Ben geçmişte yaşanan olaylara istinaden zaten sevmediğim birine maalesef şiddet uyguladım. Arda ailesini reklam konusu yapmaz. Benim eşime kimse sabah 05.00'te mesaj atamaz."

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