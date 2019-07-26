Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan hamile mi?

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan oğlu ile beraber 5 yıldızlı bir teknede tatil yapıyor. Başakşehirsporlu Arda Turan geçtiğimiz sene yaz aylarında Grey Stone adında 2 milyon 950 bin lira ödeyerek lüks bir tekne almıştı. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ve Ekim 2018'de dünyaya gelen oğlu Hamza Arda teknedeki tatillerine devam ediyor. Günaydın köşe yazarı Mert Vidinli Bodrum'da tatil yapan Arda Turan, Aslıhan Doğan Turan çiftinin teknesine konuk oldu. Mert Vidinli'nin ikinci çocuk sorusuna Aslıhan Doğan Turan bakın ne cevap verdi!