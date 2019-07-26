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  • Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan hamile mi?

’ın eşi Turan hamile mi?

Ünlü futbolcu 'ın eşi Turan oğlu ile beraber 5 yıldızlı bir teknede tatil yapıyor. Başakşehirsporlu Arda Turan geçtiğimiz sene yaz aylarında Grey Stone adında 2 milyon 950 bin lira ödeyerek lüks bir tekne almıştı. Arda Turan'ın eşi Aslıhan ve Ekim 2018'de dünyaya gelen oğlu Hamza Arda teknedeki tatillerine devam ediyor. Günaydın köşe yazarı Bodrum'da tatil yapan Arda Turan, Aslıhan Doğan Turan çiftinin teknesine konuk oldu. Mert Vidinli'nin ikinci çocuk sorusuna Aslıhan Doğan Turan bakın ne cevap verdi!

Mert Vidinli Magazin galerileri
Giriş Tarihi: 26.07.2019 13:27 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 13:41
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan hamile mi?

Bodrum'daki en güzel anlarımı Turan ve ile geçirdim.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan hamile mi?

Bu kadar mevzunun içinde güzel haberlerim de var sizler için. Tatilimin bir bölümünde çiftin Bodrum Tilkicik Koyu'na demirlenen teknesindeydim.

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan hamile mi?

Çiftin tüm konsantrasyonlarını verdiği minik Arda Hamza, tekneye adım attığınız andan itibaren tüm ilgiyi kendine çekiyor.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan hamile mi?

Anne ve babanın doğru karışımı olarak dünyaya gelmiş, odak noktası olmayı bilen bir bebek o. Aslıhan bakıcısız bir hayat sürüyor, ben gittiğimde kardeşi Dilahan'la beraber Arda Hamza ile ilgileniyorlardı.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan hamile mi?

Baba Arda ise oğluyla sürekli Facetime'da. Oğluna öyle düşkün ki, uçakta yer bulamayınca daha fazla bekleyemeyip İstanbul'dan Bodrum'a otomobille geldi. Ah evlat sevgisi! 'Keşke, keşke benim de olsa' dedim onları gördükçe.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan hamile mi?

Aslıhan'a "Bir çocuk yeter mi?" diye sorduğumda "Dört çocuk istiyorum. Yaz sonunda ikinci çocuk haberini veririm sana" dedi. Vallahi helal!

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan hamile mi?
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