Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 10:29

Arka Sıradakiler’in Oktay’ı 48 yaşındaki Bülent Çetinaslan yıllara meydan okuyor! 'Yıllar tersine akmış gibi'

Arka Sıradakiler'in sevilen karakteri Oktay'ı canlandıran Bülent Çetinaslan'ın son hali görenleri şaşırtıyor. Bir döneme damga vuran gençlik dizilerinden Arka Sıradakiler oyuncuları ile merak konusu oldu. Yayınlandığı dönemde Arka Sıradakiler'in Oktay'ı olarak genç kızların sevgilisi olan yakışıklı oyuncu Bülent Çetinaslan için yıllar adeta durmuş gibi. Şimdilerde 48 yaşında olan Bülent Çetinaslan eski fit halinden hiçbir şey kaybetmemiş. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde boy gösteren ve Kuç Uçuşu dizisinde yer alan Bülent Çetinaslan'ın son hali övgüleri topladı. İşte Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...