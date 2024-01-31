Arka Sıradakiler’in Oktay’ı Bülent Çetinaslan’ı görenler şaşkın! “Yıllar ona vız gelmiş”

Giriş Tarihi: 31.01.2024 07:15
Arka Sıradakiler'in sevilen karakteri Oktay'ı canlandıran Bülent Çetinaslan, sosyal medyada gündem oldu. 2000'li yılların efsanelerinden biri olan Arka Sıradakiler dizisinin yıldızı Bülent Çetinaslan'ı görenler gözlerine inanamıyor. Bir dönemin unutulmaz gençlik dizilerinden Arka Sıradakiler oyuncuları ile merak konusu oldu. Yayınlandığı dönemde Arka Sıradakiler'in Oktay'ı olarak genç kızların sevgilisi olan yakışıklı oyuncu Bülent Çetinaslan, sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Şimdilerde 49 yaşında olan Bülent Çetinaslan eski fit halinden hiçbir şey kaybetmemiş. İşte yılların adeta dokunmadığı Bülent Çetinaslan'ın son hali…