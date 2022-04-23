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Haberler Galeri Arka Sıradakiler’in Oktay’ı için zaman sanki durmuş! "İnsan hiç mi yaşlanmaz!" İşte 47 yaşındaki Bülent Çetinaslan'ın son hali
Giriş Tarihi: 23.04.2022 06:28 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 06:29

Arka Sıradakiler’in Oktay’ı için zaman sanki durmuş! "İnsan hiç mi yaşlanmaz!" İşte 47 yaşındaki Bülent Çetinaslan'ın son hali

Arka Sıradakiler'in sevilen karakteri Oktay'ı canlandıran Bülent Çetinaslan'ın son hali görenleri şaşırtıyor. Bir döneme damga vuran gençlik dizilerinden Arka Sıradakiler oyuncuları ile merak konusu oldu. Yayınlandığı dönemde Arka Sıradakiler'in Oktay'ı olarak genç kızların sevgilisi olan yakışıklı oyuncu Bülent Çetinaslan için yıllar adeta durmuş gibi. Şimdilerde 47 yaşında olan Bülent Çetinaslan eski fit halinden hiçbir şey kaybetmemiş. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde boy gösteren Bülent Çetinaslan'ın son hali övgüleri topladı. İşte Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Arka Sıradakiler’in Oktay’ı için zaman sanki durmuş! İnsan hiç mi yaşlanmaz! İşte 47 yaşındaki Bülent Çetinaslan’ın son hali

Arka Sıradakiler'in sevilen karakteri Oktay'ı canlandıran Bülent Çetinaslan'ın son hali görenleri şaşırtıyor. Bir döneme damga vuran gençlik dizilerinden Arka Sıradakiler oyuncuları ile merak konusu oldu.

Arka Sıradakiler’in Oktay’ı için zaman sanki durmuş! İnsan hiç mi yaşlanmaz! İşte 47 yaşındaki Bülent Çetinaslan’ın son hali

Yayınlandığı dönemde Arka Sıradakiler'in Oktay'ı olarak genç kızların sevgilisi olan yakışıklı oyuncu Bülent Çetinaslan için yıllar adeta durmuş gibi.

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Arka Sıradakiler’in Oktay’ı için zaman sanki durmuş! İnsan hiç mi yaşlanmaz! İşte 47 yaşındaki Bülent Çetinaslan’ın son hali

Şimdilerde 47 yaşında olan Bülent Çetinaslan eski fit halinden hiçbir şey kaybetmemiş.

Arka Sıradakiler’in Oktay’ı için zaman sanki durmuş! İnsan hiç mi yaşlanmaz! İşte 47 yaşındaki Bülent Çetinaslan’ın son hali

İşte Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Arka Sıradakiler’in Oktay’ı için zaman sanki durmuş! İnsan hiç mi yaşlanmaz! İşte 47 yaşındaki Bülent Çetinaslan’ın son hali

Yayınlandığı döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde Obayana karakteriyle bütünleşen oyuncu Max Bendo sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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