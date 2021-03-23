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Haberler Galeri Arka Sıradakiler'le ünlenen Sevda Dalgıç kaslı vücudu ile nefes kesti! Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge'yi şimdilerde tanımak imkansız!

'le ünlenen kaslı vücudu ile nefes kesti! Arka Sıradakiler'in asi kızı 'yi şimdilerde tanımak imkansız!

Bir döneme damga vurmuş dönemin en çok izlenen gençlik dizilerinden olan 'in oyuncuları şimdi ne yapıyor? Bir çocuğu büyük yapımlarla oyunculuğa devam ederken içlerinden bazıları ise ortalarda hiç görünmüyor. Arka Sıradakiler'in asi kızı ise geçtiğimiz yıllarda dizisinde yer almış değişimi ile dudak uçuklatmıştı. Kaslı vücudu ile şoke eden 'ın son hali inanılmaz. İşte estetik operasyon geçirdiği de belli olan ...

Giriş Tarihi: 23.03.2021 08:46 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 08:47
Arka Sıradakiler'le ünlenen Sevda Dalgıç kaslı vücudu ile nefes kesti! Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge'yi şimdilerde tanımak imkansız!

Bir döneme damga vurmuş dönemin en çok izlenen gençlik dizilerinden olan 'in oyuncuları şimdi ne yapıyor? Bir çocuğu büyük yapımlarla oyunculuğa devam ederken içlerinden bazıları ise ortalarda hiç görünmüyor.

Arka Sıradakiler'le ünlenen Sevda Dalgıç kaslı vücudu ile nefes kesti! Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge'yi şimdilerde tanımak imkansız!

'in asi kızı ise geçtiğimiz yıllarda dizisinde yer almış değişimi ile dudak uçuklatmıştı.

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Arka Sıradakiler'le ünlenen Sevda Dalgıç kaslı vücudu ile nefes kesti! Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge'yi şimdilerde tanımak imkansız!

Kaslı vücudu ile şoke eden 'in 'si 'ın son hali inanılmaz. İşte estetik operasyon geçirdiği de belli olan ...

Arka Sıradakiler'le ünlenen Sevda Dalgıç kaslı vücudu ile nefes kesti! Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge'yi şimdilerde tanımak imkansız!

En son dizisinde yer alan oyuncu bir açıklamasında "Estetiğe karşıyım ama burnum kırıldığı için mecburen yaptırdım. Doktor ne kadar iyi olursa oldun Allah vergisi gibi olmuyor" demişti.

Arka Sıradakiler'le ünlenen Sevda Dalgıç kaslı vücudu ile nefes kesti! Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge'yi şimdilerde tanımak imkansız!

Güzelliğiyle ve değişimiyle dikkat çeken Dalgıç'ın paylaşımları ve değişimi beğeni topluyor.

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