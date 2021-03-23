Arka Sıradakiler'le ünlenen Sevda Dalgıç kaslı vücudu ile nefes kesti! Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge'yi şimdilerde tanımak imkansız!

Bir döneme damga vurmuş dönemin en çok izlenen gençlik dizilerinden olan Arka Sıradakiler'in oyuncuları şimdi ne yapıyor? Bir çocuğu büyük yapımlarla oyunculuğa devam ederken içlerinden bazıları ise ortalarda hiç görünmüyor. Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge ise geçtiğimiz yıllarda Avlu dizisinde yer almış değişimi ile dudak uçuklatmıştı. Kaslı vücudu ile şoke eden Arka Sıradakiler'in Özge'siSevda Dalgıç'ın son hali inanılmaz. İşte estetik operasyon geçirdiği de belli olan Sevda Dalgıç'ın değişimi...
Giriş Tarihi: 23.03.2021
08:46
Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
08:47
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