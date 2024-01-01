Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:32
Arka Sokaklar dizisinde tanışıp evlenmişlerdi! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş da maneviyata yöneldi! İşte son hali...
Arka Sokaklar dizisinde partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmiş ikili 2008 yılında hayatını birleştirmişti. Bir oğulları olan ikili 2011 yılında ise yollarını ayırmıştı. Survivor yarışması ile adını duyurduktan sonra Arka Sokaklar dizisinin Murat Komiser'i olarak hafızalara kazınan Uğur Pektaş kariyerinin zirvesinde adeta sırra kadem basmıştı. Sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden olan Uğur Pektaş, maneviyata yönelmiş kendine bambaşka bir yol çizmişti. Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile herkesi şaşırtıyor. Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'i Uğur Pektaş'ın son haline yorum yağdı.