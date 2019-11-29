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  • Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i bu kez yürek hoplattı! Güzel oyuncu Yüsra Geyik'in o pozu olay oldu!

dizisinin 'i bu kez yürek hoplattı! Güzel oyuncu 'in o pozu olay oldu!

dizisinin 'i son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Yüsra Geyik, adeta ekranda izleyicilerin gözlerinin önünde büyüyen bir isim. Güzelliği ile dikkatleri çeken Yüsra Geyik, hesabından yaptığı paylaşımlarla da takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Arka Sokaklar dizisine Zeliş karakterini oynayan Yüsra Geyik, hesabından cesur mini elbisesiyle poz verdi. Güzelliğini sergilediği paylaşımı ile çok sayıda beğeni alan Yüsra Geyik'e hayranlarından iltifat içerikli yorumlar geldi. Mükemmel göründüğünü belirten takipçilerinin yanı sıra bazı hayranları da "Sen her zaman çok güzelsin" diye yazdı. Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geyik son olarak havaya zıplarken çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Sosyal medya hesabı Instagram'da 242 bin takipçisi bulunan Yüsra Geyik, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle her daim dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Geyik, "Benim kendimle olan savaşımda, kazananın sen olma ihtimali var mı?" notuyla elbisesiyle havaya zıplarken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Arka Sokaklar'daki Zeliş karakteriyle hafızalara kazının Yüsra Geyik'in boyu merak konusu oldu. Diziye başladığında küçük bir kız olan Yüsra Geyik, artık genç bir kadın. İşte ünlü isimlerin boyları...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 13:58 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 14:17
Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i bu kez yürek hoplattı! Güzel oyuncu Yüsra Geyik'in o pozu olay oldu!

dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı 'i canlandıran paylaşımları olay oluyor. Yüsra Geyik büyük bir kitle tarafından Zeliş olarak tanınıyor. Arka Sokaklar dizisinde yıllarca oyunculuk yapan Yüsra Geyik artık büyüdü. Geyik sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile büyük beğeni kazanıyor. Uzun bir süredir Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliş karakeri ile adeta ekranlarda büyüyen Yüsra Geyik şimdilerde sosyal medyayı sallıyor. Genç oyuncu, yayınlanmaya başladığı günden bu yana Arka Sokaklar'da boy gösteriyor. Genç oyuncu, şimdilerde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in boyu merak konusu oldu. İşte ünlü isimlerin boyları...

Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i bu kez yürek hoplattı! Güzel oyuncu Yüsra Geyik'in o pozu olay oldu!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

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Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i bu kez yürek hoplattı! Güzel oyuncu Yüsra Geyik'in o pozu olay oldu!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ - 1.77 CM

Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i bu kez yürek hoplattı! Güzel oyuncu Yüsra Geyik'in o pozu olay oldu!

ARAS BULUT İYNEMLİ

Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i bu kez yürek hoplattı! Güzel oyuncu Yüsra Geyik'in o pozu olay oldu!

ARAS BULUT İYNEMLİ - 1.82 CM

Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i bu kez yürek hoplattı! Güzel oyuncu Yüsra Geyik'in o pozu olay oldu!

HANDE ERÇEL

Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i bu kez yürek hoplattı! Güzel oyuncu Yüsra Geyik'in o pozu olay oldu!

HANDE ERÇEL - 1.75 CM

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