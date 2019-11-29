Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i bu kez yürek hoplattı! Güzel oyuncu Yüsra Geyik'in o pozu olay oldu!

Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i Yüsra Geyik son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Yüsra Geyik, adeta ekranda izleyicilerin gözlerinin önünde büyüyen bir isim. Güzelliği ile dikkatleri çeken Yüsra Geyik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Arka Sokaklar dizisine Zeliş karakterini oynayan Yüsra Geyik, sosyal medya hesabından cesur mini elbisesiyle poz verdi. Güzelliğini sergilediği paylaşımı ile çok sayıda beğeni alan Yüsra Geyik'e hayranlarından iltifat içerikli yorumlar geldi. Mükemmel göründüğünü belirten takipçilerinin yanı sıra bazı hayranları da "Sen her zaman çok güzelsin" diye yazdı. Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geyik son olarak havaya zıplarken çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Sosyal medya hesabı Instagram'da 242 bin takipçisi bulunan Yüsra Geyik, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle her daim dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Geyik, "Benim kendimle olan savaşımda, kazananın sen olma ihtimali var mı?" notuyla elbisesiyle havaya zıplarken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Arka Sokaklar'daki Zeliş karakteriyle hafızalara kazının Yüsra Geyik'in boyu merak konusu oldu. Diziye başladığında küçük bir kız olan Yüsra Geyik, artık genç bir kadın. İşte ünlü isimlerin boyları...