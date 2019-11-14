Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i yürekleri hoplattı! Genç oyuncu Yüsra Geyik'in o pozu olay oldu!

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik sosyal medyayı salladı. Yüsra Geyik büyük bir kitle tarafından Zeliş olarak tanınıyor. Arka Sokaklar dizisinde yıllarca oyunculuk yapan Yüsra Geyik artık büyüdü. Geyik sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile büyük beğeni kazanıyor. Uzun bir süredir Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliş karakeri ile adeta ekranlarda büyüyen Yüsra Geyik şimdilerde sosyal medyayı sallıyor. Genç oyuncu, yayınlanmaya başladığı günden bu yana Arka Sokaklar'da boy gösteriyor. "Dizi setinde büyüdü" yorumları yapılan genç oyuncu, şimdilerde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in boyu merak konusu oldu. İşte ünlü isimlerin boyları...