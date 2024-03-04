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Haberler Galeri Arka Sokaklar'da tanışıp evlenmişlerdi! Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan sosyal medyayı salladı! "Aynı babası"
Giriş Tarihi: 04.03.2024 14:14 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 14:17

Arka Sokaklar'da tanışıp evlenmişlerdi! Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan sosyal medyayı salladı! "Aynı babası"

Yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş, Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan adını verdikleri bir oğulları oldu. Oyunculuğu bırakan ve kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik sosyal medya paydaşlarıyla hayranları ile buluşuyor. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Gamze Özçelik'ın özellikle oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri oldukça ses getirmişti. Gamze Özçelik'in oğlu Murathan merak konusu olmuştu. İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

Arka Sokaklar’da tanışıp evlenmişlerdi! Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan sosyal medyayı salladı! Aynı babası

Uğur Pektaş sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan Pektaş adını verdikleri bir oğulları oldu.Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Uğur Pektaş'ın özellikle oğlu Murathan Pektaş ile paylaşımları büyük beğeni topluyor. İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

Arka Sokaklar’da tanışıp evlenmişlerdi! Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan sosyal medyayı salladı! Aynı babası

Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan adını verdikleri bir oğulları oldu.

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Arka Sokaklar’da tanışıp evlenmişlerdi! Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan sosyal medyayı salladı! Aynı babası

Oyunculuğu bırakan ve kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik sosyal medya paylaşlarıyla hayranları ile buluşuyor.

Arka Sokaklar’da tanışıp evlenmişlerdi! Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan sosyal medyayı salladı! Aynı babası

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Gamze Özçelik'ın özellikle oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri oldukça ses getirmişti.

Arka Sokaklar’da tanışıp evlenmişlerdi! Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan sosyal medyayı salladı! Aynı babası

Gamze Özçelik'in oğlu merak konusu olmuştu.

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