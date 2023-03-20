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Haberler Galeri Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın çocukları kocaman oldu! Ali Demir ve Derin Deniz ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 20.03.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 12:00

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın çocukları kocaman oldu! Ali Demir ve Derin Deniz ilgi odağı oldu!

Ara verdikten sonra bir türlü ekrana dönemeyen Arka Sokaklar, sosyal medyanın gündemine oturdu. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Özgür Ozan'ın özel hayatını merak eden takipçileri oyuncunun sosyal medya paylaşımlarını ilgi ile takip ediyor. Usta oyuncu Özgür Ozan sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Çocukları Ali Demir ve Derin Deniz'le yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. İşte merak edenler için Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki çocukları

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın çocukları kocaman oldu! Ali Demir ve Derin Deniz ilgi odağı oldu!

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan son günlerde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Özgür Ozan'ın hayatını merak eden takipçileri oyuncu hakkında araştırma yapmaya başladı.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın çocukları kocaman oldu! Ali Demir ve Derin Deniz ilgi odağı oldu!

Usta oyuncu Özgür Ozan sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Çocukları Ali Demir ve Derin Deniz'le yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.

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Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın çocukları kocaman oldu! Ali Demir ve Derin Deniz ilgi odağı oldu!

ÜNLÜ OYUNCU ÖZGÜR OZAN'DAN YILLAR SONRA GELEN 'ÇOCUKLAR DUYMASIN' İTİRAFI!

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle gönüllerde taht kuran Özgür Ozan, açıklamalarıyla çok konuşulmuştu...

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın çocukları kocaman oldu! Ali Demir ve Derin Deniz ilgi odağı oldu!

Bir dönem Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Selami karakteriyle ekrana damgasını vuran Özgür Ozan, fenomen iki karakter hakkında yıllar sonra itirafta bulunmuştu.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın çocukları kocaman oldu! Ali Demir ve Derin Deniz ilgi odağı oldu!

Arka Sokaklar'da uzun yıllardı Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan, Hülya Koçyiğit'in Film Gibi Hayatlar programına konuk olmuştu.

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