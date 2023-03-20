Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın çocukları kocaman oldu! Ali Demir ve Derin Deniz ilgi odağı oldu!

Ara verdikten sonra bir türlü ekrana dönemeyen Arka Sokaklar, sosyal medyanın gündemine oturdu. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Özgür Ozan'ın özel hayatını merak eden takipçileri oyuncunun sosyal medya paylaşımlarını ilgi ile takip ediyor. Usta oyuncu Özgür Ozan sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Çocukları Ali Demir ve Derin Deniz'le yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. İşte merak edenler için Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki çocukları …