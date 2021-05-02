Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik aşkı inkar etmişti ama... Yüsra Geyik ile Rıza Kocaoğlu samimi fotoğrafları ortaya çıktı!

"AŞK HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"

Yüsra Geyik sosyal medya hesabından açıklama yaparak hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı. Çıkan aşk haberlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt veren 30 yaşındaki oyuncu, "Hakkımda çıkan aşk haberinin doğru olmadığını belirtme ihtiyacı hissediyorum çünkü oldukça kesin ifadelerle, hızlıca yayılıyor... Konuyla ve gerçeği yansıtmayan aşk yakıştırmalarıyla ilgili bir daha konuşmayacağımı bildirmek isterim. Sağlıklı, huzurlu hafta sonlarınız olsun" ifadelerini kullanmıştı.