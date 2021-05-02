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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik aşkı inkar etmişti ama... Yüsra Geyik ile Rıza Kocaoğlu samimi fotoğrafları ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 01.05.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 09:52

'ın Zeliş'i aşkı inkar etmişti ama... Yüsra Geyik ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı!

'ın Zeliş'i 'in oyuncu ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Rıza Kocaoğlu ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu Yüsra Geyik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve iddiaları yalanlamıştı. Yüsra Geyik'in aşk haberlerinin yalanlamasının ardından ortaya çıkan fotoğraflar sosyal medyada hızla yayıldı. Peki Yüsra Geyik ile oyuncu Rıza Kocaoğlu arasında neler oluyor? İşte arkadaş ortamında çekilmiş ...

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik aşkı inkar etmişti ama... Yüsra Geyik ile Rıza Kocaoğlu samimi fotoğrafları ortaya çıktı!

'ın Zeliş'i 'in oyuncu ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik aşkı inkar etmişti ama... Yüsra Geyik ile Rıza Kocaoğlu samimi fotoğrafları ortaya çıktı!

ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu , konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve iddiaları yalanlamıştı.

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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik aşkı inkar etmişti ama... Yüsra Geyik ile Rıza Kocaoğlu samimi fotoğrafları ortaya çıktı!

'Çukur' dizisinde hayat verdiği 'Aliço' karakteriyle adından sıkça söz ettiren , rol arkadaşı Hazal Subaşı ile geçtiğimiz ay ayrılmıştı. Ayrılığın ardından Kocaoğlu'nun kendinden 12 yaş küçük oyuncu ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik aşkı inkar etmişti ama... Yüsra Geyik ile Rıza Kocaoğlu samimi fotoğrafları ortaya çıktı!

"AŞK HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"

sosyal medya hesabından açıklama yaparak hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı. Çıkan aşk haberlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt veren 30 yaşındaki oyuncu, "Hakkımda çıkan aşk haberinin doğru olmadığını belirtme ihtiyacı hissediyorum çünkü oldukça kesin ifadelerle, hızlıca yayılıyor... Konuyla ve gerçeği yansıtmayan aşk yakıştırmalarıyla ilgili bir daha konuşmayacağımı bildirmek isterim. Sağlıklı, huzurlu hafta sonlarınız olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik aşkı inkar etmişti ama... Yüsra Geyik ile Rıza Kocaoğlu samimi fotoğrafları ortaya çıktı!

'in aşk haberlerinin yalanlamasının ardından ortaya çıkan fotoğraflar sosyal medyada hızla yayıldı.

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