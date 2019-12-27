Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik paylaşım yaptı hayranları çıldırdı! Güzel oyuncu Yüsra Geyik'ten olay poz...

10 yıldan fazla süredir ekran macerasını sürdüren Arka Sokaklar'da Zeliş karakterine hayat vermeye başladığında Yüsra Geyik küçük bir kızdı. Adeta ekranda büyüyen isimlerden olan Yüsra Geyik şimdilerde güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Instagram'da 245 bin takipçisi bulunan güzel oyuncu Yüsra Geyik sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara beğeni ve yorum yağıyor. Yaptığı cesur paylaşımlarla olay olan Yüsra Geyik düzgün fiziği ile de büyülüyor. Yaşının da ilerlemesiyle güzelliğine güzellik katılan Yüsra Geyik'in estetik operasyon geçirmiş olabileceği de söylentiler arasında. Kocaman bir gülümsemeyle güzelliğini sergilediği son paylaşımı ile çok sayıda beğeni alan Yüsra Geyik'e hayranlarından iltifat içerikli yorumlar geldi. Mükemmel göründüğünü belirten takipçileri "Sen her zaman çok güzelsin" diye yazdı. Yüsra Geyik'in yaşını merak eden takipçileri sosyal medyada bu sorunun cevabını aradı. İşte paylaşımlarıyla dikkat çeken Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in yaşı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yaşları...