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  • Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten olay poz! Genç oyuncu Yüsra Geyik güzelliyle yürek hoplattı!

'ın Zeliş'i 'ten olay poz! Genç oyuncu Yüsra Geyik güzelliyle yürek hoplattı!

Uzun süredir yayınlanan dizi 'da Zeliş karakterine hayat vermeye başladığında küçük bir kızdı. Adeta ekranda büyüyen isimlerden olan Yüsra Geyik şimdilerde güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakıyor. 29 yaşındaki güzel oyuncu Yüsra Geyik sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik'in hesabından yaptığı paylaşımlara beğeni ve yorum yağıyor. Yaptığı cesur paylaşımlarla olay olan Yüsra Geyik düzgün fiziği ile de büyülüyor. Yaşının da ilerlemesiyle güzelliğine güzellik katılan Yüsra Geyik'in estetik operasyon geçirmiş olabileceği de söylentiler arasında. İşte Arka Sokaklar'ın Zeliş'i ile ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 26.10.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 14:53
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten olay poz! Genç oyuncu Yüsra Geyik güzelliyle yürek hoplattı!

Uzun süredir yayınlanan dizi 'da Zeliş karakterine hayat vermeye başladığında küçük bir kızdı. Adeta ekranda büyüyen isimlerden olan Yüsra Geyik şimdilerde güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakıyor. 29 yaşındaki güzel oyuncu Yüsra Geyik sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik'in hesabından yaptığı paylaşımlara beğeni ve yorum yağıyor. Yaptığı cesur paylaşımlarla olay olan Yüsra Geyik düzgün fiziği ile de büyülüyor. Yaşının da ilerlemesiyle güzelliğine güzellik katılan Yüsra Geyik'in estetik operasyon geçirmiş olabileceği de söylentiler arasında. İşte Arka Sokaklar'ın Zeliş'i ile ve sizin için derlediğimiz ...

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten olay poz! Genç oyuncu Yüsra Geyik güzelliyle yürek hoplattı!

GÖKÇE BAHADIR

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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten olay poz! Genç oyuncu Yüsra Geyik güzelliyle yürek hoplattı!
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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten olay poz! Genç oyuncu Yüsra Geyik güzelliyle yürek hoplattı!

FAHRİYE EVCEN

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten olay poz! Genç oyuncu Yüsra Geyik güzelliyle yürek hoplattı!
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten olay poz! Genç oyuncu Yüsra Geyik güzelliyle yürek hoplattı!

EMİNA JAHOVİĆ

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten olay poz! Genç oyuncu Yüsra Geyik güzelliyle yürek hoplattı!
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