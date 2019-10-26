Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten olay poz! Genç oyuncu Yüsra Geyik güzelliyle yürek hoplattı!

Uzun süredir yayınlanan dizi Arka Sokaklar'da Zeliş karakterine hayat vermeye başladığında Yüsra Geyik küçük bir kızdı. Adeta ekranda büyüyen isimlerden olan Yüsra Geyik şimdilerde güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakıyor. 29 yaşındaki güzel oyuncu Yüsra Geyik sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara beğeni ve yorum yağıyor. Yaptığı cesur paylaşımlarla olay olan Yüsra Geyik düzgün fiziği ile de büyülüyor. Yaşının da ilerlemesiyle güzelliğine güzellik katılan Yüsra Geyik'in estetik operasyon geçirmiş olabileceği de söylentiler arasında. İşte Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in yıllar içindeki değişimi ile Yüsra Geyik'in son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...