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Haberler Galeri Armut dibine düştü! Rüştü Reçber’in oğlu Burak Reçber o takımla iki yıllık imzayı attı!
Giriş Tarihi: 22.04.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 14:10

Armut dibine düştü! Rüştü Reçber’in oğlu Burak Reçber o takımla iki yıllık imzayı attı!

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, babasının yolunda! Küçük yaşta Galatasaray'ın altyapısına giren Burak Reçber, daha sonra Fenerbahçe'ye geçmişti. Burak Reçber, bir süredir eğitim için gittiği İngiltere'de Queens Park Rangers takımında lisanslı olarak oynuyordu. İngiltere'nin en eski kulüplerinden 1882 yılında kurulmuş Queens Park Rangers ile akademik olarak da tam burslu olmak üzere 16 yaş takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İşte Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber ve Reçber ailesinin gurur gününden kareler...

Armut dibine düştü! Rüştü Reçber’in oğlu Burak Reçber o takımla iki yıllık imzayı attı!

2012 yılında futbolu bırakan milli kaleci Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, baba mesleğini seçti.

Armut dibine düştü! Rüştü Reçber’in oğlu Burak Reçber o takımla iki yıllık imzayı attı!

Babası gibi futbolcu olmak isteyen Burak, küçük yaşta Galatasaray'ın altyapısında futbola ilk adımı attı.

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Armut dibine düştü! Rüştü Reçber’in oğlu Burak Reçber o takımla iki yıllık imzayı attı!

Sonra Fenerbahçe'ye geçen Burak, şimdilerde ise eğitim için gittiği İngiltere'de top koşturuyor.

Armut dibine düştü! Rüştü Reçber’in oğlu Burak Reçber o takımla iki yıllık imzayı attı!

İngiltere'nin en eski kulüplerinden 1882 yılında kurulmuş Queens Park Rangers ile akademik olarak da tam burslu olmak üzere 16 yaş takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Armut dibine düştü! Rüştü Reçber’in oğlu Burak Reçber o takımla iki yıllık imzayı attı!

İşte Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber ve Reçber ailesinin gurur gününden kareler...

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