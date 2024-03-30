Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuğun son hali ağızları açık bıraktı! "Bu nasıl yakışıklılık"

Türkiye onu Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı isimli şarkısının klibinde tanımıştı. Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" ve "Aşk Perisi" kliplerinde rol alan o sevimli minik çocuk büyüdü ve bir dizi oyuncusu oldu.