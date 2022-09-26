Giriş Tarihi: 26.09.2022 08:13

Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuğun son hali olay! Yakışıklılığıyla genç kızları peşinden sürüklüyor

Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun 90'lı yıllara damgasını vuran Arnavut Kaldırımı şarkısı, klibiyle de hafızalara kazınmıştı. Yıllar geçmesine rağmen hala çoğu kişinin diline dolanan şarkının klibinde oynayan mavi gözlü küçük çocuğu ise hepimiz hatırlıyoruz. Elma şekeri yiyen o şapkalı ufaklık, çok yakışıklı bir delikanlı oldu. Şimdilerde 31 yaşında olan Batuhan Aydar'ın son hali ağızları açık bıraktı. Sosyal medya hesabı Instragram'ı aktif olarak kullanan Batuhan Aydar, yakışıklılığıyla genç kızları peşinden koştururuyor. İşte Batuhan Aydar'ın şimdiki hali...