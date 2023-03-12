Giriş Tarihi: 12.03.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 11:17

Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuk büyüdü, yakışıklı bir delikanlı oldu! İşte son hali...

Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun 90'lı yıllara damgasını vuran Arnavut Kaldırımı şarkısı, klibiyle de hafızalara kazınmıştı. Yıllar geçmesine rağmen hala çoğu kişinin diline dolanan şarkının klibinde oynayan mavi gözlü küçük çocuğu ise hepimiz hatırlıyoruz. Elma şekeri yiyen o şapkalı çocuk çok yakışıklı bir delikanlı oldu. Şimdilerde 31 yaşında olan Batuhan Aydar'ın son hali ağızları açık bıraktı. Sosyal medya hesabı Instragram'ı aktif olarak kullanan Batuhan Aydar, yakışıklılığıyla genç kızları peşinden koştururuyor. İşte Batuhan Aydar'ın son hali...