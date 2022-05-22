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Haberler Galeri Arnavut Kaldırımı klibiyle tanımıştık! "Çok yakışıklı olmuş" Genç kızlar peşinden koşuyor! İşte o küçük çocuğun son hali...
Giriş Tarihi: 22.05.2022 10:27 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 10:57

Arnavut Kaldırımı klibiyle tanımıştık! "Çok yakışıklı olmuş" Genç kızlar peşinden koşuyor! İşte o küçük çocuğun son hali...

Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı şarkısını dinlemeyen yoktur. 90'lı yıllara damgasını vuran şarkı klibiyle de hafızalarda yer edinmişti. Yıllar geçse de hala çoğu kişinin diline dolanan şarkının klibinde oynayan küçük çocuğu ise hepimiz hatırlıyoruz. Elma şekeri yiyen o şapkalı küçük çocuk, çok ünlü bir oyuncu çıktı. Şimdilerde 31 yaşında olan Batuhan Aydar, son haliyle sosyal medyayı salladı. Aydar yıllar içerisindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı. İşte yakışıklılığıyla dikkat çeken Aydar'ın son görüntüsü…

Arnavut Kaldırımı klibiyle tanımıştık! Çok yakışıklı olmuş Genç kızlar peşinden koşuyor! İşte o küçük çocuğun son hali...

Türkiye onu Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı isimli şarkısının klibinde tanımıştı. Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" ve "Aşk Perisi" kliplerinde rol alan o sevimli çocuk büyüdü, dizi oyuncusu oldu. Arnavut Kaldırımı klibinde elma şekeri yiyen o küçük tatlı çocuk, şimdilerde 31 yaşında. İşte yakışıklılığıyla maşallah dedirten Batuhan Aydar'ın son hali...

Arnavut Kaldırımı klibiyle tanımıştık! Çok yakışıklı olmuş Genç kızlar peşinden koşuyor! İşte o küçük çocuğun son hali...

Demet Sağıroğlu'nun seslendirdiği Arnavut Kaldırımı şarkının klibi 1994 yılında yayınlanmıştı. Klipteki her detay dinleyenlerin aklına kazınmıştı. O klipte rol alan küçük çocuk ise hafızalardan hiç silinmedi.

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Arnavut Kaldırımı klibiyle tanımıştık! Çok yakışıklı olmuş Genç kızlar peşinden koşuyor! İşte o küçük çocuğun son hali...

Klipte elma şekeri yiyen o şapkalı küçük çocuk, çok ünlü bir oyuncu çıktı.

Arnavut Kaldırımı klibiyle tanımıştık! Çok yakışıklı olmuş Genç kızlar peşinden koşuyor! İşte o küçük çocuğun son hali...

31 yaşında olan ünlü oyuncu Batuhan Aydar, son haliyle Instagram'ı yıktı.

Arnavut Kaldırımı klibiyle tanımıştık! Çok yakışıklı olmuş Genç kızlar peşinden koşuyor! İşte o küçük çocuğun son hali...

Başındaki şapkası büyük mavi gözleri ve Demet Sağıroğlu'na olan sevgi dolu bakışlarıyla klibin başrolü olmayı başaran Aydar, yakışıklılığıyla gündem oldu.

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