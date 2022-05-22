Giriş Tarihi: 22.05.2022 10:27 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 10:57

Arnavut Kaldırımı klibiyle tanımıştık! "Çok yakışıklı olmuş" Genç kızlar peşinden koşuyor! İşte o küçük çocuğun son hali...

Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı şarkısını dinlemeyen yoktur. 90'lı yıllara damgasını vuran şarkı klibiyle de hafızalarda yer edinmişti. Yıllar geçse de hala çoğu kişinin diline dolanan şarkının klibinde oynayan küçük çocuğu ise hepimiz hatırlıyoruz. Elma şekeri yiyen o şapkalı küçük çocuk, çok ünlü bir oyuncu çıktı. Şimdilerde 31 yaşında olan Batuhan Aydar, son haliyle sosyal medyayı salladı. Aydar yıllar içerisindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı. İşte yakışıklılığıyla dikkat çeken Aydar'ın son görüntüsü…