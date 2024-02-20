’Artık dünya ahiret ağabeyim’ demişti! Hamdi Alkan, eski eşi Selen Görgüzel’in sözlerine cevap verdi!

Ben Hamdi'nin elinde büyüdüm. Sanki dünyada Hamdi'den başka adam kalmamış gibi bana durmadan 'Hamdi' diyorsunuz. Hamdi artık dünya ahiret ağabeyim, kardeşim. Allah onu mutlu etsin. İnsan istedi mi ağabey-kardeş de olur, bakın Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin de öyle. Ağabey-kardeşler.