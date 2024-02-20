Giriş Tarihi: 20.02.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
09:25
'Artık dünya ahiret ağabeyim' demişti! Hamdi Alkan, eski eşi Selen Görgüzel'in sözlerine cevap verdi!
Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini noktalamıştı. Görgüzel, geçtiğimiz günlerde eski eşi Hamdi Alkan ile ilgili "Ben Hamdi'nin elinde büyüdüm. Sanki dünyada Hamdi'den başka adam kalmamış gibi bana durmadan 'Hamdi' diyorsunuz. Hamdi artık dünya ahiret ağabeyim, kardeşim. Allah onu mutlu etsin. İnsan istedi mi ağabey-kardeş de olur, bakın Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin de öyle. Ağabey-kardeşler." demişti. Önceki gün bir AVM'de görüntülenen Alkan, eski eşinin bu sözleriyle ilgili sorulardan kaçamadı.