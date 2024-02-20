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Haberler Galeri 'Artık dünya ahiret ağabeyim' demişti! Hamdi Alkan, eski eşi Selen Görgüzel'in sözlerine cevap verdi!
Giriş Tarihi: 20.02.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 09:25

'Artık dünya ahiret ağabeyim' demişti! Hamdi Alkan, eski eşi Selen Görgüzel'in sözlerine cevap verdi!

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini noktalamıştı. Görgüzel, geçtiğimiz günlerde eski eşi Hamdi Alkan ile ilgili "Ben Hamdi'nin elinde büyüdüm. Sanki dünyada Hamdi'den başka adam kalmamış gibi bana durmadan 'Hamdi' diyorsunuz. Hamdi artık dünya ahiret ağabeyim, kardeşim. Allah onu mutlu etsin. İnsan istedi mi ağabey-kardeş de olur, bakın Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin de öyle. Ağabey-kardeşler." demişti. Önceki gün bir AVM'de görüntülenen Alkan, eski eşinin bu sözleriyle ilgili sorulardan kaçamadı.

’Artık dünya ahiret ağabeyim’ demişti! Hamdi Alkan, eski eşi Selen Görgüzel’in sözlerine cevap verdi!

Yönetmen Hamdi Alkan ile sekiz yıl süren evliliğini geçtiğimiz mart ayında tek celsede sonlandıran Selen Görgüzel, boşanmasının ardından gündemden düşmüyor.

’Artık dünya ahiret ağabeyim’ demişti! Hamdi Alkan, eski eşi Selen Görgüzel’in sözlerine cevap verdi!

İddialı pozlarıyla adından söz ettiren Görgüzel, açıklamalarıyla da polemiklere imza atıyor.

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’Artık dünya ahiret ağabeyim’ demişti! Hamdi Alkan, eski eşi Selen Görgüzel’in sözlerine cevap verdi!

Selen Görgüzel, geçtiğimiz hafta bir mekanda sahne almıştı. Gazetecilerle bir araya gelen ünlü isim, eski eşiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

’Artık dünya ahiret ağabeyim’ demişti! Hamdi Alkan, eski eşi Selen Görgüzel’in sözlerine cevap verdi!

Ben Hamdi'nin elinde büyüdüm. Sanki dünyada Hamdi'den başka adam kalmamış gibi bana durmadan 'Hamdi' diyorsunuz. Hamdi artık dünya ahiret ağabeyim, kardeşim. Allah onu mutlu etsin. İnsan istedi mi ağabey-kardeş de olur, bakın Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin de öyle. Ağabey-kardeşler.

’Artık dünya ahiret ağabeyim’ demişti! Hamdi Alkan, eski eşi Selen Görgüzel’in sözlerine cevap verdi!

"HERKESİN KENDİ HAYATI"

57 yaşındaki Hamdi Alkan, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Arkadaşlarıyla yemeğe gelen oyuncu, eski eşi Selen Görgüzel'in bu sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Beni bu konulara karıştırmayın, herkesin kendi hayatı o yüzden yorum yapmak ve konuyu uzatmak istemiyorum" açıklamasında bulundu.

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