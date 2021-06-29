Arzu Yanardağ 15 yaşındaki kızı Alara ile modellik yaptı! Alara Maya Serter güzelliğiyle annesinden rol çaldı!

Oyuncu Arzu Yanardağ, Bodrum tatilinde modellik yaptı. Bir giyim firmasının tanıtımı için 15 yaşındaki kızı Alara ile birlikte objektif karşısına geçen Yanardağ, "Kızım eğer modellik ya da oyunculuk yapmayı tercih ederse hiçbir sakınca görmem; tabii benim kontrolümde olması şartıyla!" dedi. Arzu Yanardağ'ın Ali Serter ile evliliğinden olan kızı Alara Maya Serter şimdilerde genç bir kız. Alara Maya Serter annesi Arzu Yanardağ ile sık sık davetlere katılıyor. Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan anne kızın fotoğraflarına beğeni yağıyor. Güzelliğini annesinden aldığı konuşulan Arzu Yanardağ'ın kızı Alara Maya Serter sosyal medyada ilgi odağı oldu... İşte objektiflere poz veren Arzu Yanardağ ile kızı Alara Maya Serter...