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Haberler Galeri Arzu Yanardağ’ın 17 yaşındaki kızı Alara Maya boyunu geçti! 'Yok artık annesinin ikizi gibi’
Giriş Tarihi: 07.12.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 12:33

Arzu Yanardağ’ın 17 yaşındaki kızı Alara Maya boyunu geçti! 'Yok artık annesinin ikizi gibi’

Bir döneme adını yazdıran güzel oyuncu Arzu Yanardağ 2006 yılında, reklamcı Ali Serter ile evlendiğinde 4.5 aylık hamileydi. Arzu Yanardağ doğan kızına Alara Maya adını vermişti. Arzu Yanardağ'ın kızı Alara Maya 17 yaşına bastı. Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Arzu Yanardağ kızı Alara'nın yeni yaşını kutlarken anne-kızın fotoğraflarına beğeni yağdı. Güzelliğini annesinden aldığı konuşulan Arzu Yanardağ'ın kızı Alara Maya Serter sosyal medyada ilgi odağı oldu... Annesi gibi güzel gözlere sahip olan Alara Maya Serter büyüledi...

Arzu Yanardağ’ın 17 yaşındaki kızı Alara Maya boyunu geçti! ’Yok artık annesinin ikizi gibi’

Arzu Yanardağ'ın Ali Serter ile evliliğinden olan kızı Alara Maya Serter şimdilerde genç bir kız. Arzu Yanardağ ile kızı Alara'yı yanyana görenler "Yok artık annesinin ikizi gibi' demeden edemiyor.

Arzu Yanardağ’ın 17 yaşındaki kızı Alara Maya boyunu geçti! ’Yok artık annesinin ikizi gibi’

Bir döneme adını yazdıran güzel oyuncu Arzu Yanardağ 2006 yılında, reklamcı Ali Serter ile evlendiğinde 4.5 aylık hamileydi.

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Arzu Yanardağ’ın 17 yaşındaki kızı Alara Maya boyunu geçti! ’Yok artık annesinin ikizi gibi’

Bir döneme adını yazdıran güzel oyuncu Arzu Yanardağ 2006 yılında, reklamcı Ali Serter ile evlenmişti. Evlendiğinde 4.5 aylık hamile olan Yanardağ kızına Alara Maya adını vermişti.

Arzu Yanardağ’ın 17 yaşındaki kızı Alara Maya boyunu geçti! ’Yok artık annesinin ikizi gibi’

Kızının doğumundan 3 ay sonra boşanma kararı almış "Bana değil dergilerdeki Arzu Yanardağ'a aşık olmuş" dediği eşinden anlaşmalı olarak ayrılmıştı.

Arzu Yanardağ’ın 17 yaşındaki kızı Alara Maya boyunu geçti! ’Yok artık annesinin ikizi gibi’

Alara Maya Serter güzelliğiyle annesinden rol çaldı!

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