Giriş Tarihi: 08.12.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 09:55

Arzu Yanardağ’ın 17 yaşındaki kızı Alara Maya boyunu geçti! 'Yok artık annesinin ikizi gibi’ Güzelliğiyle göz kamaştırdı...

Bir döneme adını yazdıran güzel oyuncu Arzu Yanardağ 2006 yılında, reklamcı Ali Serter ile evlendiğinde 4.5 aylık hamileydi. Arzu Yanardağ doğan kızına Alara Maya adını vermişti. Arzu Yanardağ'ın kızı Alara Maya 17 yaşına bastı. Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Arzu Yanardağ kızı Alara'nın yeni yaşını kutlarken anne-kızın fotoğraflarına beğeni yağdı. Güzelliğini annesinden aldığı konuşulan Arzu Yanardağ'ın kızı Alara Maya Serter sosyal medyada ilgi odağı oldu... Annesi gibi güzel gözlere sahip olan Alara Maya Serter büyüledi...