Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un oğlu oyuncu oluyor! Can Aslantuğ dizi için imaj yeniledi...

Giriş Tarihi: 03.11.2023 15:18 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 15:24

Neden ayrıldıkları bir türlü anlaşılamayan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ son olarak yine birbirlerine olan sevgilerini gösteren bir paylaşımla gündeme gelmişti. Mehmet Aslantuğ, eski eşi Arzum Onan'ın doğum gününü seslendirdiği "Hoş geldin" şiiri ve nostaljik kareler ile kutlamıştı. Arzum Onan'ın doğum günü için bir sürpriz de oğlu Can Aslantuğ'dan geldi. 50 yaşına basan Arzum Onan için parti organize eden Can Aslantuğ'un yeni imajı ise dikkat çekti. Can Aslantuğ anne-babası gibi oyuncu oluyor. Aslantuğ "Kızıl Goncalar" dizisinde Can karakterine hayat verecek...