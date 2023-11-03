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Haberler Galeri Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu oyuncu oluyor! Can Aslantuğ dizi için imaj yeniledi...
Giriş Tarihi: 03.11.2023 15:18 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 15:24

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu oyuncu oluyor! Can Aslantuğ dizi için imaj yeniledi...

Neden ayrıldıkları bir türlü anlaşılamayan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ son olarak yine birbirlerine olan sevgilerini gösteren bir paylaşımla gündeme gelmişti. Mehmet Aslantuğ, eski eşi Arzum Onan'ın doğum gününü seslendirdiği "Hoş geldin" şiiri ve nostaljik kareler ile kutlamıştı. Arzum Onan'ın doğum günü için bir sürpriz de oğlu Can Aslantuğ'dan geldi. 50 yaşına basan Arzum Onan için parti organize eden Can Aslantuğ'un yeni imajı ise dikkat çekti. Can Aslantuğ anne-babası gibi oyuncu oluyor. Aslantuğ "Kızıl Goncalar" dizisinde Can karakterine hayat verecek...

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un oğlu oyuncu oluyor! Can Aslantuğ dizi için imaj yeniledi...

50. yaşına basan tescilli güzel Arzum Onan'a biricik oğlu Can Aslantuğ'dan sürpriz kutlama geldi.

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un oğlu oyuncu oluyor! Can Aslantuğ dizi için imaj yeniledi...

Yakın dostlarının davetli olduğu gecede Arzum Onan he zaman olduğu gibi güzelliği ve zarafeti ile adeta ışıldadı.

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Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un oğlu oyuncu oluyor! Can Aslantuğ dizi için imaj yeniledi...

Gece olmayan Mehmet Aslantuğ, eski eşi Arzum Onan'ın doğum gününü seslendirdiği "Hoş geldin" şiiri ve nostaljik kareler ile sosyal medyadan kutlamıştı.

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un oğlu oyuncu oluyor! Can Aslantuğ dizi için imaj yeniledi...

Arzum Onan için parti organize eden oğlu Can Aslantuğ'un yeni imajı ise dikkat çekti.

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un oğlu oyuncu oluyor! Can Aslantuğ dizi için imaj yeniledi...

Can Aslantuğ anne-babası gibi oyuncu oluyor. Aslantuğ "Kızıl Goncalar" dizisinde Can karakterine hayat verecek...

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