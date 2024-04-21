Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un yakışıklı oğlu Can sevgilisinin doğum gününden paylaştı! İşte Aslantuğ ailesinin müstakbel gelini...

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 'ın 23 yaşındaki oğulları Can Aslantuğ aradığı aşkı buldu. Sık sık birlikte pozlarını paylaşan genç aşıklardan son olarak, Lal Gümüşçüoğlu'nun doğum gününde kareler geldi. Can Aslantuğ sevgilisinin doğum gününü aşk pozlarıyla kutladı. İşte Aslantuğ ailesinin müstakbel gelini Can Aslantuğ'un sevgilisi... Ayrılık sonrası sosyal medyada daha aktif paylaşımlarda bulunana Arzum Onan özellikle çıktığı tatillerle 'Keyfi yerinde' dedirtmeye devam ediyor... Arzum Onan, sezonu Badrum'da açtı... Oyuncu çift Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un, 27 yıllık evlilikleri geçtiğimiz mayıs ayında tek celsede sona ermişti. Ayrılırken bile el ele olan ve birbirlerine olan sevgi ve saygılarını karşılıklı dile getiren eski eşler 'Neden boşandınız o zaman?' sorularını da beraberinde getirmişti. 50 yaşındaki tescilli güzel Arzum Onan'dan bikinili tatil pozu geldi. İşte doğal güzelliğiyle mest eden Arzum Onan'ın yeşil bikinisi ile pozları... Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arzum Onan'ın şezlong pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğine geçtiğimiz mayıs ayında nokta koyan Arzum Onan bekarlığın keyfini sürüyor. Sık sık tatile çıkan Arzum Onan bayramda ise oğlu Can ve sevgilisi Lal ile birlikteydi. Mehmet Aslantuğ ile 'Bayramda birlikte poz gelir mi?' merak edilirken 50 yaşındaki tescilli güzel Arzum Onan bayramı biricik oğlu Can Aslantuğ ve müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu ile kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arzum Onan'ın huzurlu halleri dikkat çekerken Lal Gümüşçüoğlu ile benzerlikleri de yorumlara yansıdı. İşte Arzum Onan'dan oğlu ve müstakbel gelini ile bayram pozu... MİLANO POZLARI DİKKAT ÇEKTİ Arzum Onan. paylaşımıyla adlarından söz ettirdi. Milano'da düzenlenen bir sanat etkinliğinde eserleriyle yer alan Onan, burada çekildiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. ESKİ EŞİNİ ETİKETLEDİ 'Act Contemporary vesilesiyle gittiğimiz Milano'da bolca sanat, yemek ve gezmeyle geçen uzun bir dump serisi olsun' notuyla pozlarını paylaşan Arzum Onan'ın yayınladığı bir fotoğrafa eski eşini etiketlemesi dikkatlerden kaçmadı. 27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ birlikte tatile mi gitti? Arzum Onan'ın Milano pozlarında Mehmet Aslantuğ'u etiketlemesi gündem oldu. Arzum Onan'ın fotoğrafında daha sonra etiket kalktı. Tüm bu açıklamalardan sonra Arzum Onan Milano pozlarını paylaşarak dikkat çekti. Takipçilerinin gözünden kaçmayan bu detay sonrası eski karı kocanın beraber tatile gidip gitmediği konuşulmaya başlandı. Ancak durumu fark eden Arzum Onan daha sonra etiketi kaldırdı. ARZUM ONAN'DAN MEHMET ASLANTUĞ İTİRAFI! 'MEHMET EVLİYKEN DE…' Geçen yıl oyuncu Mehmet Aslantuğ'dan boşanan Arzum Onan, yakında zamanda heykel sergisi açacağını söylemişti. Oyunculuğu yeniden düşünmediğini belirten Onan, 'Heykel yapmaya devam ediyorum. Bazı reklam anlaşmalarım devam ediyor onlarla ilgili çalışıyorum, kısmen ekranda sayılırım. Bireysel üretimle kendimi daha iyi hissediyorum' demişti. Onan, eski eşi Mehmet Aslantuğ'un ütü yaptığı fotoğraflar hakkında da şu yorumu yapmıştı: 'Mehmet evli olduğumuz dönemde de ev işlerini yapardı. Son derece normal.' Onan, eski eşiyle zaman zaman görüştüklerini belirterek 'Oğlumuz Can yetişkin bir delikanlı oldu. Mehmet'le ihtiyacımız olduğunda yan yana olmaya gayret ediyoruz' diye konuştu. DUYARSIZ İNSANLARA DAYANAMIYORUM 27 yıllık evliliğini 10 dakikada bitiren Arzum Onan kendini anlattı: Hırslı olmadım. Ne yaparsam yapayım daha iyi olanı yapmaya çalıştım. Duyarsız insanlara dayanamıyorum. Ve Arzum Onan sessizliğini bozup hayata dair şunları söyledi: Hiçbir zaman büyük hırslarım olmadı ama ne yaparsam yapayım daha iyi, daha nitelikli olanı yapmaya çalıştım. En çok kaba, fütursuz ve duyarsız insanlara kızarım. Her dönemin bana kattığı öğretileri, deneyimler var. CANLI RENKLERİ SEVMEYE BAŞLADIM Oyunculuk, reyting sistemi içersin de öğütülen hoyrat bir alan bence. Özellikle heykele başladıktan sonra bireysel üretmenin ve paylaşmanın verdiği hazla iyice uzaklaştım. Ancak büyük cümleler de kurmak istemem. Kim bilir. Sabırlı olmazsanız heykel yapamazsınız. ANNELİK BÜYÜK SORUMLULUK Onan, annelik için de şunları söyledi: Annelik bana müthiş bir sorumluluk duygusu öğretti. Ve en önemlisi karşılıksız sevginin ne olduğunu gösterdi. DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ 50. yaşına basan tescilli güzel Arzum Onan'a biricik oğlu Can Aslantuğ'dan sürpriz kutlama gelmişti. Yakın dostlarının davetli olduğu gecede Arzum Onan he zaman olduğu gibi güzelliği ve zarafeti ile adeta ışıldadı. Gece olmayan Mehmet Aslantuğ, eski eşi Arzum Onan'ın doğum gününü seslendirdiği 'Hoş geldin' şiiri ve nostaljik kareler ile sosyal medyadan kutlamıştı. Arzum Onan için parti organize eden oğlu Can Aslantuğ'un yeni imajı ise dikkat çekmişti. İşte Can Aslantuğ'un yeni imajı... Oyuncu çift Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz mayıs ayında tek celsede sona erdirdi. Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, el ele geldikleri boşanma davasından el ele ayrılmıştı. Ayrılıklarına bir türlü bir açıklama bulamayan hayranları ise çiftin hala birbirlerini sevgdiğini düşünüyor. Öyle ki eski aşıklara 'Ayrılık da sevdaya dahil' yorumları yapılıyor. Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ son olarak yine birbirlerine olan sevgilerini gösteren bir paylaşımla gündem oldu. Mehmet Aslantuğ, eski eşi Arzum Onan'ın doğum gününü seslendirdiği 'Hoş geldin' şiiri ve nostaljik kareler ile kutladı. Arzum Onan da 'Ah ağlarım' yorumunda bulunurken eski eşine kalp emojisi gönderdi. İşte Mehmet Aslantuğ'un romantik doğum günü paylaşımı... Aslantuğ paylaşımına şu notu ekledi: İyi ki doğdun güzel kız 🎉 Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılıkla ilgili ortaya çok sayıda iddia atılmıştı. İddialara kulak tıkayan Arzum Onan'ın keyfi yerinde. Arzum Onan, son olarak kalabalık arkadaş grubuyla Kapadokya'ya gitmişti. Onan'ın eğlenceli pozlarına beğeni yağmıştı. Öte yandan Mehmet Aslantuğ geçen günlerde 'bekar hayatını' Instagram hesabından takipçileri ile paylaşmıştı. Kendisine kahvaltı hazırlayan, gömleğine düğme diken, ütü yapan Aslantuğ, Sezen Aksu'nun 'Vazgeçtim' şarkısı ile paylaştığı videoyu sildi. Aslantuğ'un videosu sosyal medyada gündem oldu. SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI Arzum Onan sosyal medya hesabından tatil paylaşımında bulunmuştu. ARKADAŞLARIYLA TATİLE ÇIKTI Boşanmanın ardından tatile çıkan Arzum Onan, kız arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkardı. 'KEYFİM YERİNDE' POZLARI! İşte Arzum Onan'dan 'keyfim yerinde' paylaşımları! MEHMET ASLANTUĞ'DAN İLK AÇIKLAMA Yaşanan gelişmelerin ardından Mehmet Aslantuğ, açıklama yapmıştı. İLK KEZ BU KADAR AÇIK AÇIK KONUŞTU Mehmet Aslantuğ, 'Bunu kadınlarımız için yapıyorum...' diyerek boşanmayla ilgili ilk kez açık açık konuşmuştu. 'ARZUM'U ALDATMADIM' Aslantuğ, ''Hiçbir şey yazıldığı çizildiği gibi değil. Ben ona ihanet etmedim. Magazinin yazdığı gibi, ben biraz da para sahibi bir hanımefendinin, hayatımda yüzünü bile görmediğim birinin bendeki yeri dolayısıyla boşanmadım, boşanmayı da ben istemedim. Daha doğrusu ayrılmayı ben istemedim.' demişti. 'KİMSEYİ YANILTMADIM' Ayrıca Aslantuğ, 'Bu aşkın sorumluluğu gereği kurduğum cümlelere ithafen kimseyi yanıltmadım. Arzum yorulduğunu ve kendini bulmak istediğini söyleyerek, ayrı eve çıkmak istediğini söyledi' ifadelerini kullanmıştı. MEHMET ASLANTUĞ İLE SEVGİLİ OLDUĞUNU İDDİA EDEN KADINDAN OLAY YARATACAK PAYLAŞIM Arzum Onan ile boşanan Mehmet Aslantuğ'un Bozcaada'da tanıştığı bir kadınla aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İddianın ardından sosyal medya hesabından ''Duyduğunuz dedikodular doğru. Bir küçük ada meselesi. Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ evet yeter'' yazılı bir paylaşım yapan Pınar Şipaloğlu isimli kadın dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayarak evliliğinin ihanet yüzünden bittiği iddiasını yalanlayan Aslantuğ'un Bozcada'da tanıştığı Pınar Şipaloğlu ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Şipaloğlu'nun sosyal medya hesabından 'Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ evet yeter' diye paylaşım yapması da aşk iddiasını kuvvetlendirdi. 'BİR KÜÇÜK ADA MESELESİ' Mehmet Aslantuğ ile aşk yaşadığını ileri süren Pınar Şipalioğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir! Sessizliğimin sebebi bir küçük ada meselesi... Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ, evet evet evet. Yeter' yazarak, kalp emojisi koydu. Mehmet Aslantuğ ise hakkındaki aşk iddiasına henüz cevap vermedi.