Giriş Tarihi: 27.08.2022 23:02 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 23:02

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un mutlu evliliklerinden Can adında oğulları var. Sosyal medyayı sık kullanan Arzum Onan, her fırsatta oğlu Can'la paylaşımlarda bulunuyor. Yakışıklılığı ile dikkat çeken Can Aslantuğ, tatilde annesiyle poz verdi. İşte Arzum Onan'ın oğlu Can'ın o pozu!