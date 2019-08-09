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  • Asena'nın eski halinden eser yok! Asena son hali ile sosyal medyada olay oldu!

'nın eski halinden eser yok! Asena son hali ile sosyal medyada olay oldu!

Uzun yıllar Türkiye'de devam eden talk show ve çeşitli tv programlarda yer alan ve dansıyla adından söz ettiren her zaman magazin gündeminde kendine yer bulmuştur. 90'lı yılların sonuna yaklaşırken tanıdığımız Asena, henüz 3 aylıkken babaannesiyle birlikte 'da yaşamaya başlamıştır. Çocukken Almanya'da 3 yıl bale eğitimi alan Asena iyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. Aslen Rizeli olan Asena'nın gerçek annesi 'nın Krasnogorsk kentinin yerlisidir. Oldukça sıra dışı bir hayat hikayesi olan Asena'nın yolu müzk ve dans ile kesişince hızla şöhret basamaklarını tırmanmıştır. Türkiye'de protokol işlere giden ilk body dancerdır Bill Clinton, Tina Turner, Mick Jagger (Rolling Stones), Mel Gibson, Elizabeth Taylor vb. fazla ünlü ve devlet adamı önünde dans etmiştir. Kostümlerin kendi çizer, müziklerini özel yaptırır. Asena, sonraki yıllarda şarkıcılık ve oyunculukla ilgilense de herkesin hafızasında dansıyla kalmıştır. Şimdilerde eşi ile mutlu bir evliliği olan Asena, ilk ünlü olduğu yıllardan oldukça farklı görünüyor. Değişimi ile hayranlarının beğenisini toplayan ve ilk hali arasındaki fark estetik operasyonlar da dikkat çekiyor... İşte ünlü 'nın son hali ayrıca sizin için derlediğimiz ve şimdiki halleri....

Giriş Tarihi: 09.08.2019 07:36 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 07:47
Asena'nın eski halinden eser yok! Asena son hali ile sosyal medyada olay oldu!

Uzun yıllar Türkiye'de devam eden talk show ve çeşitli tv programlarda yer alan ve dansıyla adından söz ettiren her zaman magazin gündeminde kendine yer bulmuştur. 90'lı yılların sonuna yaklaşırken tanıdığımız Asena, henüz 3 aylıkken babaannesiyle birlikte 'da yaşamaya başlamıştır. Çocukken Almanya'da 3 yıl bale eğitimi alan Asena iyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. Aslen Rizeli olan Asena'nın gerçek annesi 'nın Krasnogorsk kentinin yerlisidir. Oldukça sıra dışı bir hayat hikayesi olan Asena'nın yolu müzk ve dans ile kesişince hızla şöhret basamaklarını tırmanmıştır. Türkiye'de protokol işlere giden ilk body dancerdır Bill Clinton, Tina Turner, Mick Jagger (Rolling Stones), Mel Gibson, Elizabeth Taylor vb. fazla ünlü ve devlet adamı önünde dans etmiştir. Kostümlerin kendi çizer, müziklerini özel yaptırır. Asena, sonraki yıllarda şarkıcılık ve oyunculukla ilgilense de herkesin hafızasında dansıyla kalmıştır. Şimdilerde eşi ile mutlu bir evliliği olan Asena, ilk ünlü olduğu yıllardan oldukça farklı görünüyor. Değişimi ile hayranlarının beğenisini toplayan ve ilk hali arasındaki fark estetik operasyonlar da dikkat çekiyor... İşte ünlü 'nın son hali ayrıca sizin için derlediğimiz ve şimdiki halleri....

Asena'nın eski halinden eser yok! Asena son hali ile sosyal medyada olay oldu!

ZARA

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Asena'nın eski halinden eser yok! Asena son hali ile sosyal medyada olay oldu!

ZARA

Asena'nın eski halinden eser yok! Asena son hali ile sosyal medyada olay oldu!

EBRU YAŞAR

Asena'nın eski halinden eser yok! Asena son hali ile sosyal medyada olay oldu!

EBRU YAŞAR

Asena'nın eski halinden eser yok! Asena son hali ile sosyal medyada olay oldu!

TÜRKAN ŞORAY

Asena'nın eski halinden eser yok! Asena son hali ile sosyal medyada olay oldu!

TÜRKAN ŞORAY

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