Asit saldırısında gözünü kaybetmişti! Kırmızı halıya böyle damgasını vurdu

75. Venedik Film Festivali'nin kırmızı halı törenine, tek gözü bantlı halde geçiş yapan İtalya güzellik yarışmasının eski finalistlerinden Gessica Notaro damga vurdu 75. Venedik Film Festivali'nin kırmızı halı törenine, tek gözü bantlı halde geçiş yapan İtalya güzellik yarışmasının eski finalistlerinden Gessica Notaro damga vurdu KADINA ŞİDDET KARŞI MESAJLAR VERDİ Bir akvaryumda yunuslarla denizaslanlarını eğiterek de şifa bulan İtalyan model, 'Yıldızlarla Dans Etmek' dahil pek çok TV programında katılımcı olarak ya da sunuculuk yaparak kadına şiddete karşı mesajlar verdi. İZLEYENLERİ HAYRAN BIRAKTI 75. Venedik Film Festivali'nin açılışına da davet edilen Notaro, göz bandı takarak kırmızı halıdan geçişiyle izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Kendisine paralimpik atlet Giusy Versace ve şarkıcı, şarkı yazarı, TV sunucusu Jo Squillo eşlik etti. Altın rengi gece elbisesiyle gözleri kamaştıran Notaro'nun kırmızı halıdaki geçişi sosyal medyada geniş yer buldu.