Asit saldırısında gözünü kaybetmişti! Kırmızı halıya böyle damgasını vurdu

KADINA ŞİDDET KARŞI MESAJLAR VERDİ

Bir akvaryumda yunuslarla denizaslanlarını eğiterek de şifa bulan İtalyan model, "Yıldızlarla Dans Etmek" dahil pek çok TV programında katılımcı olarak ya da sunuculuk yaparak kadına şiddete karşı mesajlar verdi.