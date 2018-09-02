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saldırısında gözünü kaybetmişti! halıya böyle damgasını vurdu

75. Venedik Film Festivali'nin halı törenine, tek gözü bantlı halde geçiş yapan İtalya güzellik yarışmasının eski finalistlerinden Gessica Notaro damga vurdu

Giriş Tarihi: 02.09.2018 11:59 Güncelleme Tarihi: 02.09.2018 12:00
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saldırısında gözünü kaybetmişti! halıya böyle damgasını vurdu
Asit saldırısında gözünü kaybetmişti! Kırmızı halıya böyle damgasını vurdu

75. Venedik Film Festivali'nin halı törenine, tek gözü bantlı halde geçiş yapan İtalya güzellik yarışmasının eski finalistlerinden Gessica Notaro damga vurdu

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  • 10
saldırısında gözünü kaybetmişti! halıya böyle damgasını vurdu
Asit saldırısında gözünü kaybetmişti! Kırmızı halıya böyle damgasını vurdu

KADINA ŞİDDET KARŞI MESAJLAR VERDİ

Bir akvaryumda yunuslarla denizaslanlarını eğiterek de şifa bulan İtalyan model, "Yıldızlarla Dans Etmek" dahil pek çok TV programında katılımcı olarak ya da sunuculuk yaparak kadına şiddete karşı mesajlar verdi.

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saldırısında gözünü kaybetmişti! halıya böyle damgasını vurdu
Asit saldırısında gözünü kaybetmişti! Kırmızı halıya böyle damgasını vurdu

İZLEYENLERİ HAYRAN BIRAKTI

75. Venedik Film Festivali'nin açılışına da davet edilen Notaro, göz bandı takarak halıdan geçişiyle izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

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saldırısında gözünü kaybetmişti! halıya böyle damgasını vurdu
Asit saldırısında gözünü kaybetmişti! Kırmızı halıya böyle damgasını vurdu

Kendisine paralimpik atlet Giusy Versace ve şarkıcı, şarkı yazarı, TV sunucusu Jo Squillo eşlik etti.

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saldırısında gözünü kaybetmişti! halıya böyle damgasını vurdu
Asit saldırısında gözünü kaybetmişti! Kırmızı halıya böyle damgasını vurdu

Altın rengi gece elbisesiyle gözleri kamaştıran Notaro'nun halıdaki geçişi sosyal medyada geniş yer buldu.

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  • 10
saldırısında gözünü kaybetmişti! halıya böyle damgasını vurdu
Asit saldırısında gözünü kaybetmişti! Kırmızı halıya böyle damgasını vurdu
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saldırısında gözünü kaybetmişti! halıya böyle damgasını vurdu
Asit saldırısında gözünü kaybetmişti! Kırmızı halıya böyle damgasını vurdu
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