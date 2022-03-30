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Haberler Galeri Aşk bombası patladı! Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile böyle yakalandı!
Giriş Tarihi: 30.03.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 11:24

Aşk bombası patladı! Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile böyle yakalandı!

Güzel oyuncu Hande Erçel, dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Kerem Bürsin ile geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktalamıştı. Özel hayatıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, kısa süre içinde aşk bombasını patlattı. Erçel; geçen aylarda Hadise ile olaylı ilişkisi sona eren, eski rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile gecelerde yakalandı! Yılın aşk bombasını patlatan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım, iddialara bakın nasıl tepki verdi...

Aşk bombası patladı! Kerem Bürsin’den ayrılan Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile böyle yakalandı!

Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından sık sık söz ettiren Hande Erçel, özel yaşantısıyla gündemden düşmüyor.

Aşk bombası patladı! Kerem Bürsin’den ayrılan Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile böyle yakalandı!

Kerem Bürsin ile bir süre önce dizi aşkı gerçek olan Hande Erçel, geçen ay bu ilişkisine nokta koymuştu.

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Aşk bombası patladı! Kerem Bürsin’den ayrılan Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile böyle yakalandı!

Çok geçmeden Hande Erçel yeni aşk bombasını patlattı!

Aşk bombası patladı! Kerem Bürsin’den ayrılan Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile böyle yakalandı!

HANDE ERÇEL İLE KAAN YILDIRIM GECELERDE YAKALANDI

Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel, Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen Kaan Yıldırım ile gecelerde yakalandı.

Aşk bombası patladı! Kerem Bürsin’den ayrılan Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile böyle yakalandı!

Oyuncu Kerem Bürsin ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Hande Erçel'in sürpriz bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

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