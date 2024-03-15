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Haberler Galeri Aşk-ı Memnu'da Cemile'nin büyük aşkıydı! Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini görenler tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı olay!
Giriş Tarihi: 15.03.2024 07:19

Aşk-ı Memnu'da Cemile'nin büyük aşkıydı! Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini görenler tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı olay!

Aradan geçen yılların ardından Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de oldukça konuşuluyor. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin başrollerini paylaştığı 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Beşir' karakteriyle tanınan Baran Akbulut'un son hali dikkat çekti. Aşk-ı Memnu dizisinde bütün sırları bildiği halde susmayı tercih eden sonrasında da genç yaşta hastalanıp hayatını kaybeden Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut'un eski halinden eser yok. Aşk-ı Memnu'da Cemile'nin büyük aşkı Beşir'in yani Baran Akbulut'un son hali sosyal medyada trend oldu. Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakteriyle yıldızı parlayan Baran Akbulut da değişimi ile ağızları açık bırakan isimlerden. Baran Akbulut'un son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Aşk-ı Memnu’da Cemile’nin büyük aşkıydı! Aşk-ı Memnu’nun Beşir’ini görenler tanıyamıyor! Baran Akbulut’un yeni imajı olay!

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde olduğu Aşk-ı Memnu dizisinin final bölümü üzerinden 13 yıl geçti. Sosyal medyada gündem olan dizinin oyuncuları merak konusu olurken, değişimi ile dikkat çeken isimlerden biri de Beşir karakterine hayat veren Baran Akbulut oldu. Aşk-ı Memnu dizisinde bütün sırları bildiği halde susmayı tercih eden sonrasında da genç yaşta hastalanıp hayatını kaybeden Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut'un eski halinden eser yok.

Aşk-ı Memnu’da Cemile’nin büyük aşkıydı! Aşk-ı Memnu’nun Beşir’ini görenler tanıyamıyor! Baran Akbulut’un yeni imajı olay!

Aşk-ı Memnu'da Cemile'nin büyük aşkı Beşir'in yani Baran Akbulut'un son hali sosyal medyada trend oldu.

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Aşk-ı Memnu’da Cemile’nin büyük aşkıydı! Aşk-ı Memnu’nun Beşir’ini görenler tanıyamıyor! Baran Akbulut’un yeni imajı olay!

Unutulmayan diziler arasına adını yazdıran Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle hala ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Aşk-ı Memnu’da Cemile’nin büyük aşkıydı! Aşk-ı Memnu’nun Beşir’ini görenler tanıyamıyor! Baran Akbulut’un yeni imajı olay!

Aradan geçen yıllar ile birlikte Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de oldukça konuşuluyor.

Aşk-ı Memnu’da Cemile’nin büyük aşkıydı! Aşk-ı Memnu’nun Beşir’ini görenler tanıyamıyor! Baran Akbulut’un yeni imajı olay!

Bir döneme damgasını vuran ve reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakteriyle yıldızı parlayan Baran Akbulut da değişimi ile dikkat çeken isimlerden.

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