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Haberler Galeri Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si kilo verdi, estetik yaptırdı! 40 yaşındaki Pelin Ermiş'in olay değişimi
Giriş Tarihi: 09.06.2023 06:42 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 07:09

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si kilo verdi, estetik yaptırdı! 40 yaşındaki Pelin Ermiş'in olay değişimi

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Aşk-ı Memnu'nun oyuncuları zaman zaman ilgi odağı oluyor. Aradan geçen yıllar ile birlikte Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de oldukça konuşuluyor. Aşk-ı Memnu dizisi ile yıldızı parlayan Pelin Ermiş de bunlardan biri. Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş değişimi ile dudak uçuklattı. Fazla kilolarından kurtulduktan sonra yüzüne estetik yaptırdığı iddia edilen 40 yaşındaki Pelin Ermiş'in son hali dikkat çekti. İşte değişimi ile çok konuşulan Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in son hali...

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si kilo verdi, estetik yaptırdı! 40 yaşındaki Pelin Ermiş’in olay değişimi

Aradan geçen yıllar ile birlikte Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de oldukça konuşuluyor. Aşk-ı Memnu dizisi ile yıldızı parlayan Pelin Ermiş de bunlardan biri.

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si kilo verdi, estetik yaptırdı! 40 yaşındaki Pelin Ermiş’in olay değişimi

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş değişimi ile dudak uçuklattı.

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Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si kilo verdi, estetik yaptırdı! 40 yaşındaki Pelin Ermiş’in olay değişimi

Fazla kilolarından kurtulduktan sonra yüzüne estetik yaptırdığı iddia edilen 39 yaşındaki Pelin Ermiş'in son hali dikkat çekti.

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si kilo verdi, estetik yaptırdı! 40 yaşındaki Pelin Ermiş’in olay değişimi

Pelin Ermiş, estetik yaptırdığı iddialarını yalanlasa da sosyal medya kullanıcıları neredeyse tanınmayacak halde olan oyuncunun estetik yaptırdığı yönünde hemfikir.

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si kilo verdi, estetik yaptırdı! 40 yaşındaki Pelin Ermiş’in olay değişimi

İşte değişimi ile oldukça iddialı olan Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in beğeni yağan pozları...

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