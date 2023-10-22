Giriş Tarihi: 22.10.2023 06:33 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 06:38

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şimdi 41 yaşında ama yıllara meydan okuyor! Pelin Ermiş kilo verip estetiklendi!

Son olarak final bölümü ile yeniden ekrana gelen efsane dizi Aşk-ı Memnu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Bir dönem ekranlara damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncularının değişimleri merak konusu oldu. Bu isimlerden biri de Aşk-ı Memnu dizisi ile yıldızı parlayan Pelin Ermiş... Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş değişimi ile dudak uçuklattı. Fazla kilolarından kurtulduktan sonra estetik yaptırdığı iddia edilen 41 yaşındaki Pelin Ermiş'in son hali dikkat çekti. İşte değişimi ile çok konuşulan Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in son hali...