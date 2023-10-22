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Haberler Galeri Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şimdi 41 yaşında ama yıllara meydan okuyor! Pelin Ermiş kilo verip estetiklendi!
Giriş Tarihi: 22.10.2023 06:33 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 06:38

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şimdi 41 yaşında ama yıllara meydan okuyor! Pelin Ermiş kilo verip estetiklendi!

Son olarak final bölümü ile yeniden ekrana gelen efsane dizi Aşk-ı Memnu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Bir dönem ekranlara damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncularının değişimleri merak konusu oldu. Bu isimlerden biri de Aşk-ı Memnu dizisi ile yıldızı parlayan Pelin Ermiş... Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş değişimi ile dudak uçuklattı. Fazla kilolarından kurtulduktan sonra estetik yaptırdığı iddia edilen 41 yaşındaki Pelin Ermiş'in son hali dikkat çekti. İşte değişimi ile çok konuşulan Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in son hali...

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si şimdi 41 yaşında ama yıllara meydan okuyor! Pelin Ermiş kilo verip estetiklendi!

Aradan geçen yıllar ile birlikte Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de oldukça konuşuluyor. Dün akşam çok konuşulan final bölümü ile ekrana gelen efsane dizi Aşk-ı Memnu yine sosyal medyaya damga vurdu. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi ile yıldızı parlayan oyuncular arasında Cemile karakteriyle Pelin Ermiş vardı.

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si şimdi 41 yaşında ama yıllara meydan okuyor! Pelin Ermiş kilo verip estetiklendi!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş değişimi ile dudak uçuklattı.

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Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si şimdi 41 yaşında ama yıllara meydan okuyor! Pelin Ermiş kilo verip estetiklendi!

Fazla kilolarından kurtulduktan sonra yüzüne estetik yaptırdığı iddia edilen 41 yaşındaki Pelin Ermiş'in son hali dikkat çekti.

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si şimdi 41 yaşında ama yıllara meydan okuyor! Pelin Ermiş kilo verip estetiklendi!

Pelin Ermiş, estetik yaptırdığı iddialarını yalanlasa da sosyal medya kullanıcıları neredeyse tanınmayacak halde olan oyuncunun estetik yaptırdığı yönünde hemfikir.

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si şimdi 41 yaşında ama yıllara meydan okuyor! Pelin Ermiş kilo verip estetiklendi!

İşte değişimi ile oldukça iddialı olan Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in beğeni yağan pozları...

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