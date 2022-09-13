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Haberler Galeri Aşk-ı Memnu'nun efsane aşıkları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York sokaklarını salladı! Beren ve Kıvanç yıllar sonra yeniden...
Giriş Tarihi: 13.09.2022 06:56 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 07:03

Aşk-ı Memnu'nun efsane aşıkları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York sokaklarını salladı! Beren ve Kıvanç yıllar sonra yeniden...

2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve unutulmaz diziler arasına adını yazdıran "Aşk-ı Memnu" dizisi, tekrar bölümleriyle hala gündem olmayı başarıyor. Aradan yıllar geçse de dizinin oyuncularının şimdilerde neler yaptıkları ve son halleri sık sık merak konusu oluyor. Özellikle başrolü paylaşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu'dan sonraki projeleri ilgiyle takip ediliyor. Geçen günlerde efsane ikilinin yeniden birlikte bir projede yer alacağı haberi, dizinin fanlarını heyecanlandırmıştı. 12 yıl aradan sonra Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'dan New York kareleri geldi. Merakla beklenen yeni projelerinin New York çekimlerinden kareleri sosyal medyada ses getiren Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ ikilisi trend oldu!

Aşk-ı Memnu’nun efsane aşıkları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York sokaklarını salladı! Beren ve Kıvanç yıllar sonra yeniden...

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Aşk-ı Memnu, tekrar bölümleri ile hala ekranlarda boy gösteriyor ve sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor.

Aşk-ı Memnu’nun efsane aşıkları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York sokaklarını salladı! Beren ve Kıvanç yıllar sonra yeniden...

Aşk-ı Memnu'nun başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, her hareketiyle dikkat çekmeyi başarıyor.

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Aşk-ı Memnu’nun efsane aşıkları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York sokaklarını salladı! Beren ve Kıvanç yıllar sonra yeniden...

Yıllar sonra yeni bir projede birlikte kamera karşısına geçecekleri ortaya çıkan ikili, hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Aşk-ı Memnu’nun efsane aşıkları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York sokaklarını salladı! Beren ve Kıvanç yıllar sonra yeniden...

2008 senesinde başlayan ve 2010 senesinde sona eren Aşk-ı Memnu dizisinin başrol oyuncuları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, 12 sene sonra yeni bir projenin çekimleri için Şile'de bir araya gelmişti.

Aşk-ı Memnu’nun efsane aşıkları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York sokaklarını salladı! Beren ve Kıvanç yıllar sonra yeniden...

Gönenç Uyanık'ın yöneteceği filmin senaryosunu "Zeytin Ağacı"nı yazan Nuran Evren Şit kaleme aldı.

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