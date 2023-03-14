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Haberler Galeri Aşk neler yaptırıyor insana! İrem Derici sırılsıklam aşık olduğu sevgilisinin çocukluk karesi ile bakın ne yaptı!
Giriş Tarihi: 14.03.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 14:28

Aşk neler yaptırıyor insana! İrem Derici sırılsıklam aşık olduğu sevgilisinin çocukluk karesi ile bakın ne yaptı!

Survivor yarışmasıyla tanınan Atakan Işıktutan ile İrem Derici'nin aşkı tam gaz devam ediyor. Son olarak sporcu sevgilisi ile ter döken İrem Derici'ye 'aşk yaradı' yorumları yapılmıştı. Sevgilisi Atakan Işıktutan ile aşk pozlarıyla düşman çatlatan İrem Derici çocukluk karelerini bir araya getirdi sosyal medyadan yorum yağdı. "Aşk neler yaptırıyor insana"

Aşk neler yaptırıyor insana! İrem Derici sırılsıklam aşık olduğu sevgilisinin çocukluk karesi ile bakın ne yaptı!

Şu sıralar aşktan ayakları yerden kesilen İrem Derici sevgilisini paylaşmaya doyamıyor.

Aşk neler yaptırıyor insana! İrem Derici sırılsıklam aşık olduğu sevgilisinin çocukluk karesi ile bakın ne yaptı!

Sevgilisi Atakan Işıktutan ile aşk pozlarıyla düşman çatlatan İrem Derici son olarak çocukluk karelerini de photoshop ile bir araya getirdi.

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Aşk neler yaptırıyor insana! İrem Derici sırılsıklam aşık olduğu sevgilisinin çocukluk karesi ile bakın ne yaptı!

Sosyal medyadan yorum yağdı "Aşk neler yaptırıyor insana"

Aşk neler yaptırıyor insana! İrem Derici sırılsıklam aşık olduğu sevgilisinin çocukluk karesi ile bakın ne yaptı!

İrem Derici ile sevgilisi Atakan Işıktutan'ın bu karesine beğeni yağdı.

Aşk neler yaptırıyor insana! İrem Derici sırılsıklam aşık olduğu sevgilisinin çocukluk karesi ile bakın ne yaptı!
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