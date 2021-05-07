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Haberler Galeri Aşk pozunda Hazal Kaya'nın yeni imajı dikkat çekti! Oyuncu Hazal Kaya eşi Ali Atay'ı öpücüklere boğdu...
Giriş Tarihi: 06.05.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 09:00

Aşk pozunda 'nın yeni imajı dikkat çekti! Oyuncu Hazal Kaya eşi 'ı öpücüklere boğdu...

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu , yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu Hazal Kaya eşi 'ı öpücüklere boğduğu romantik pozu ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Güzel oyuncu Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Hazal Kaya, aynı yıl oğlu 'yi de kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Hazal Kaya ile Ali Atay aşk pozlarıyla yine beğeni topladı. Eşi ile paylaşımında ise hayranlarının dikkatinden kaçmadı. İşte Hazal Kaya'nın yeni imajı...

Aşk pozunda Hazal Kaya'nın yeni imajı dikkat çekti! Oyuncu Hazal Kaya eşi Ali Atay'ı öpücüklere boğdu...

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu , yeni bir paylaşımda bulundu.

Aşk pozunda Hazal Kaya'nın yeni imajı dikkat çekti! Oyuncu Hazal Kaya eşi Ali Atay'ı öpücüklere boğdu...

Ünlü oyuncu eşi 'ı öpücüklere boğduğu romantik pozu ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

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Aşk pozunda Hazal Kaya'nın yeni imajı dikkat çekti! Oyuncu Hazal Kaya eşi Ali Atay'ı öpücüklere boğdu...

Güzel oyuncu , kendisi gibi oyuncu olan 'la 2019 yılında nikah masasına oturmuştu.

Aşk pozunda Hazal Kaya'nın yeni imajı dikkat çekti! Oyuncu Hazal Kaya eşi Ali Atay'ı öpücüklere boğdu...

, aynı yıl oğlu 'yi de kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Hazal Kaya ile aşk pozlarıyla yine beğeni topladı.

Aşk pozunda Hazal Kaya'nın yeni imajı dikkat çekti! Oyuncu Hazal Kaya eşi Ali Atay'ı öpücüklere boğdu...

Eşi ile paylaşımında 'nın yeni imajı ise hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

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