Aşk pozunda Hazal Kaya'nın yeni imajı dikkat çekti! Oyuncu Hazal Kaya eşi Ali Atay'ı öpücüklere boğdu...

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Hazal Kaya, yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu Hazal Kaya eşi Ali Atay'ı öpücüklere boğduğu romantik pozu ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Güzel oyuncu Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi de kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Hazal Kaya ile Ali Atay aşk pozlarıyla yine beğeni topladı. Eşi ile paylaşımında Hazal Kaya'nın yeni imajı ise hayranlarının dikkatinden kaçmadı. İşte Hazal Kaya'nın yeni imajı...