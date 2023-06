Giriş Tarihi: 07.06.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 08:35

Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş çiftinin barışma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Üç yılı aşkın ilişkilerini Aralık 2022'de bitiren Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş cephesinden haber var... Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş, geçtiğimiz sabah Caddebostan'daki bir mekanda baş başa kahvaltı yaptı. İşte tüm detaylar…