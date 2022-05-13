Giriş Tarihi: 13.05.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 10:03

Aşk yuvaları eski çiftin evi oldu! Sanat dünyası boşanmaları konuşurken Hadise ile Mehmet Dinçerler'den şaşırtan haber geldi!

Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyor. 15 Mart'ta aile arasında gizlice nişanlanan Hadise ve Mehmet Dinçerler, bu mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde taçlandırdı. Ünlü şarkıcı, 30 Nisan Cumartesi günü Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Nikah sonrası Kıbrıs konserinde ilk kez evliliği hakkında konuşan Hadise, "Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor. Beni bu kadar güzel sevdiği için teşekkür ederim. Mehmet seni çok seviyorum" diyerek aşkını bir kez daha haykırmıştı. Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in aşk yuvaları belli oldu. Magazin gündemine ardı ardına düşen boşanma haberlerinin ardından Hadise ile Mehmet Dinçerler'den sürpriz bir haber geldi. Hadise ile Mehmet Dinçerler, dün boşanan oyuncu İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'un evlerini kiraladı. İşte çiçeği burnunda çiftin aşk yuvası...