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Haberler Galeri Aşka geldi! Miray Daner'den sevgilisi Oğulcan Engin'e yorum! 'Bayılıyorum size'
Giriş Tarihi: 03.10.2022 08:53 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 08:54

Aşka geldi! Miray Daner'den sevgilisi Oğulcan Engin'e yorum! 'Bayılıyorum size'

Son dönemin iddialı kadın oyuncularından Miray Daner bir süredir, Seda Sayan'ın biricik oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken genç yeteneklerden. Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner özel hayatı ile de hayranlarının markajında. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Oğulcan Engin, kedisi Miro'yu sevdiği anları takipçileriyle paylaştı. Engin'e kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken; Miray Daner de kayıtsız kalamadı.

Aşka geldi! Miray Daner’den sevgilisi Oğulcan Engin’e yorum! ’Bayılıyorum size’

Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin (32), Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrılmasından kısa bir süre sonra gönlünü kendisinden sekiz yaş küçük oyuncu Miray Daner'e (23) kaptırmıştı. İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan aşıklardan Daner, birlikte görüntülenmelerinden günler sonra sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı takipçileriyle paylaşmıştı. Kural bozan ünlü oyuncunun gönderisine kalp emojisi eklemesi ve sevgilisini etiketlemesi dikkatlerden kaçmazken, ikilinin bir hayli keyifli olduğu da görülmüştü.

Aşka geldi! Miray Daner’den sevgilisi Oğulcan Engin’e yorum! ’Bayılıyorum size’

YENİ YILI BİRLİKTE KARŞILADILAR

Ünlü çift, 2022 yılını da birlikte karşılamıştı. İkili, yılbaşı gecesini Engin'in ailesiyle birlikte geçirmişti. Ünlü işletmeci, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını ilk kez Instagram hesabından paylaşmıştı.

Mutluluk pozlarının ardından ikili hakkında 'evlilik' haberleri de magazin gündemine gelmeye başlamıştı. Miray Daner, sevgilisi Oğulcan Engin ile yazın evlenecekleri haberlerine, "Öyle bir şey yok, yazın evlilik haberleri yalan" karşılığını vermişti.

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Aşka geldi! Miray Daner’den sevgilisi Oğulcan Engin’e yorum! ’Bayılıyorum size’

"DÜZGÜN BİR FOTOĞRAF OLUR DEĞİL Mİ?"

Miray Daner-Oğulcan Engin çifti geçtiğimiz hafta da Arnavutköy'de motosiklete binerken objektiflere yansımıştı. Engin, basın mensuplarına, "Düzgün bir fotoğraf olur değil mi?" diyerek, sevgilisinin giydiği mini eteğine önlem almak istemişti.

Aşka geldi! Miray Daner’den sevgilisi Oğulcan Engin’e yorum! ’Bayılıyorum size’

AŞK DOLU KUTLAMA
Uzun süredir bir arada görünmeyen Miray Daner-Oğulcan Engin çiftinden Engin, geçtiğimiz haftalarda 32 yaşına basmıştı. Güzel oyuncu da sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutlamıştı.

İlk olarak Engin'i doğum günü pastasıyla fotoğraflayan 23 yaşındaki Daner, paylaşımına; "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum" notunu düşmüştü. Ardından ünlü işletmeciyle romantik bir pozlarını yayınlamıştı.

Aşka geldi! Miray Daner’den sevgilisi Oğulcan Engin’e yorum! ’Bayılıyorum size’

BALKON POZU

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten yeni bir kare daha gelmişti. Miray Daner, sevgilisi Engin ile balkonda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ikilinin romantik karesi büyük ilgi görmüştü.

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