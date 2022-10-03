Aşka geldi! Miray Daner’den sevgilisi Oğulcan Engin’e yorum! ’Bayılıyorum size’

Giriş Tarihi: 03.10.2022 08:53 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 08:54

Son dönemin iddialı kadın oyuncularından Miray Daner bir süredir, Seda Sayan'ın biricik oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken genç yeteneklerden. Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner özel hayatı ile de hayranlarının markajında. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Oğulcan Engin, kedisi Miro'yu sevdiği anları takipçileriyle paylaştı. Engin'e kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken; Miray Daner de kayıtsız kalamadı.