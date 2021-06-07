Giriş Tarihi: 07.06.2021 11:44Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 11:47
Aşka gelen Serdar Ortaç ile Seçil Gür sosyal medyada adeta düşman çatlattı! Serdar Ortaç ve Seçil Gür ilişkisi doludizgin!
İrlandalı model Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliği Ağustos 2019'da tek celsede sona eren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, şimdilerde meslektaşı Seçil Gür ile doludizgin bir ilişki sürdürüyor. Bir dönem kısa bir ayrılık süreci yaşayan çift, beraberliklerinin tadını çıkarıyor. İlişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmeyen Serdar Ortaç ve Seçil Gür'den son olarak romantik bir kare geldi. Seçil Gür ile adeta ikinci baharını yaşayan Serdar Ortaç'ın mutluluğu objektiflere yansıdı...