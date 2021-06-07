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Haberler Galeri Aşka gelen Serdar Ortaç ile Seçil Gür sosyal medyada adeta düşman çatlattı! Serdar Ortaç ve Seçil Gür ilişkisi doludizgin!
Giriş Tarihi: 07.06.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 11:47

Aşka gelen ile sosyal medyada adeta düşman çatlattı! Serdar Ortaç ve Seçil Gür ilişkisi doludizgin!

İrlandalı model ile 5 yıllık evliliği Ağustos 2019'da tek celsede sona eren ünlü şarkıcı , şimdilerde meslektaşı ile doludizgin bir ilişki sürdürüyor. Bir dönem kısa bir ayrılık süreci yaşayan çift, beraberliklerinin tadını çıkarıyor. İlişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmeyen Serdar Ortaç ve Seçil Gür'den son olarak romantik bir kare geldi. Seçil Gür ile adeta ikinci baharını yaşayan Serdar Ortaç'ın mutluluğu objektiflere yansıdı...

Aşka gelen Serdar Ortaç ile Seçil Gür sosyal medyada adeta düşman çatlattı! Serdar Ortaç ve Seçil Gür ilişkisi doludizgin!

Şarkıları ile popülerliğini koruyan 51 yaşındaki ünlü popçu , şu sıralar sevgilisi ile beraberliğinin tadını çıkarıyor.

Aşka gelen Serdar Ortaç ile Seçil Gür sosyal medyada adeta düşman çatlattı! Serdar Ortaç ve Seçil Gür ilişkisi doludizgin!

Geçtiğimiz yıllarda ile yollarını ayırmasının ardından adı bir çok isimle anılmıştı.

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Aşka gelen Serdar Ortaç ile Seçil Gür sosyal medyada adeta düşman çatlattı! Serdar Ortaç ve Seçil Gür ilişkisi doludizgin!

Ancak Ortaç aşkı 35 yaşındaki şarkıcı 'de buldu. Sık sık magazin gündeminde yer alan çift, sosyal medya hesabından yayınladığı aşk pozuyla tırnak ısırttı.

Aşka gelen Serdar Ortaç ile Seçil Gür sosyal medyada adeta düşman çatlattı! Serdar Ortaç ve Seçil Gür ilişkisi doludizgin!

SERDAR ORTAÇ VE SEÇİL GÜR'DEN AŞK POZU!

51 yaşındaki ünlü popçu , sevgilisi ile adeta ikinci baharını yaşıyor.

Aşka gelen Serdar Ortaç ile Seçil Gür sosyal medyada adeta düşman çatlattı! Serdar Ortaç ve Seçil Gür ilişkisi doludizgin!

İrlandalı model ile evliliğini bitirmesinin ardından, yaşadığı zor günleri kendisinden 15 yaş küçük şarkıcı sevgilisi Gür ile geride bırakan Ortaç, yaşadığı ilişkinin tadını çıkartıyor.

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