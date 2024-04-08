Giriş Tarihi: 08.04.2024 08:41
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
09:00
Aşkı Memnu'nun Adnan'ı Selçuk Yöntem'in 40 yaşındaki oyuncu kızı bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz...
Usta oyuncu Selçuk Yöntem yayınlandığı döneme damga vuran Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşkı Memnu dizisindeki Adnan rolüyle hafızalara kazınmıştı. Usta oyuncu hakkında kimsenin bilmediği gerçek ortaya çıktı. Meğer Selçuk Yöntem'in kızı da kendisi gibi ünlü bir oyuncuymuş.